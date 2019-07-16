وطن النهار

بروكسل- «كونا» أشادت الممثل العالي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني بمواقف الكويت المتعلقة ببناء الجسور بمنطقة الخليج وجهودها من أجل إعادة بناء الوحدة بالمنطقة.

وقالت موغيريني في تصريح للصحافيين قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «كنت في الكويت (الأحد) الماضي وهي دولة عبرت دائما عن موقف شديد الحكمة والعقلانية وتحاول دائما بناء الجسور وإعادة بناء الوحدة في المنطقة».

وأضافت: «أعتقد أن هناك ما يكفي من الحكمة والعقلانية في الخليج لمحاولة العثور على سبيل مفيد للمضي قدما» مشيرة الى ان «العثور على سبيل للحياة سويا في سلام ليس علامة على الضعف وإنما يدل على الحكمة والنظر إلى المصالح.. وأولا وقبل كل شيء الأمن والمصالح الاقتصادية في المنطقة».

وأكدت موغيريني التي زارت العراق قبل التوجه الى الكويت «لقد رأيت في المنطقة إدراكا لحقيقة أن التصعيد خطر على الجميع بدون استثناء وأن هناك خطرا إزاء الحسابات الخاطئة»، مضيفة بقولها: «لذا أعتقد أن هناك مصلحة اليوم للتركيز على كيفية احتواء المخاطر وكيفية تجنب التصعيد العسكري أو أي تصعيد من أي نوع».

وكانت موغيريني بدأت السبت الماضي زيارة للكويت استمرت يومين اجتمعت خلالها مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وشهدت موغيريني خلال الزيارة التي استمرت على مدى يومين افتتاح مقر بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت في خطوة من شأنها إتاحة مجال أوسع وأرحب لتعزيز التعاون المشترك.

