وطن النهار

الدوحة- «كونا»: أقامت كلية جوعان بن جاسم للقيادة والاركان بدولة قطر امس حفل تخريج دورة القيادة والاركان المشتركة الخامسة بمشاركة 22 ضابطا كويتيا وضباط من الدول الشقيقة.

وقال الملحق العسكري في سفارة الكويت لدى قطر العميد الركن هويدي الهاجري في تصريح لـ «كونا» على هامش الحفل إن الدورة القيادية شهدت مشاركة 20 ضابطا من الجيش الكويتي وضابطين من الحرس الوطني «اجتازوا بنجاح برنامجها ومقرراتها المتنوعة».

وأضاف أن الضباط الكويتيين المشاركين بذلوا جهودا كبيرة للاستفادة من جميع مواضيع الدورة ودروسها النظرية وتطبيقاتها الميدانية كما استفادوا من الاحتكاك بزملائهم الضباط من الدول الشقيقة لتحقيق الفوائد المنشودة من الدورة والعودة إلى مواقعهم متسلحين بالعلم والمعرفة العسكرية المتطورة.

وذكر الهاجري أن برنامج التأهيل والاعداد في هذه الدورة يأتي وفق مقررات تعليمية متطورة تتضمن المتغيرات الدولية والاقليمية من أجل إثراء الفكر العسكري والأكاديمي وصقل المهارات خاصة في التخطيط والتحليل وإدارة المعارك وإصدار الاوامر والقرارات الحاسمة. من جانب اخر، أشاد المدير العام لخفر السواحل اللواء بحري مبارك العميري بالعلاقات العسكرية الوطيدة القائمة بين الكويت وقطر مؤكدا حرص قادة البلدين على تطويرها وتعزيزها من أجل تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي. وقال العميري لـ «كونا» عقب مشاركته في افتتاح المقر الجديد لإدارة أمن السواحل والحدود في قطر «قاعدة الضعاين البحرية» إن هذا التعاون يشمل جميع أفرع القوات المسلحة ومنها القوات البحرية ويهدف أيضا إلى تبادل الخبرات وتعزيز الامكانيات العسكرية للبلدين. وأضاف أن القوة البحرية الكويتية المتمركزة في مملكة البحرين تشارك في افتتاح القاعدة البحرية القطرية الجديدة التي تتميز باحتوائها على أحدث المعدات والتجهيزات المتخصصة في مجال خفر السواحل وأمن الحدود ومواكبتها لأهم التطورات في هذا المجال.

