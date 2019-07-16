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«أمنية».. يمثل الكويت بمنتدى نيويورك للتنمية المستدامة


أعلن مشروع «أمنية» البيئي عن اختياره لتمثيل الكويت في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والمقرر انطلاقه اليوم الثلاثاء في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، وتستمر فعالياته إلى الخميس المقبل.
وفي هذا الجانب أعربت سناء الغملاس الرئيس التنفيذي للمشروع في تصريح صحافي عن الاعتزاز والفخر لاختيار «أمنية» من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمثيل بلدنا الحبيبة الكويت في منتدى نيويورك للتنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن المشاركة والتواجد والحضور وسط العديد من الدول العالمية والمؤسسات البيئية محل سعادة لنا جميعا، وما يزيدنا بالفخر والاعتزاز هو رفع علم الكويت في هذا المحفل العالمي.


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