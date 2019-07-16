وطن النهار

احتفلت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بتخريج 226 حافظاً وحافظة للقرآن الكريم في مراكز الشفيع التابعة لها في تونس بالتعاون مع جمعية مرحمة التونسية.

وقال نائب المدير العام للاتصال المؤسسي في الهيئة الخيرية محمد الشمري في تصريح صحافي على هامش الاحتفال إن حفل التخرج أقيم تحت رعاية سفير دولة الكويت في الجمهورية التونسية علي الظفيري بمشاركة لفيف من المسؤولين والنواب التونسيين وجمع غفير من أهالي حفظة القرآن من مختلف مناطق تونس الخضراء ورئيس مشروع الشفيع الشيخ خالد القصار والمشرف العام على المشروع عماد الرشود، مشيرا إلى إن الحفل كان مبهجاً ومرتباً وشهد عدداً من الكلمات والمداخلات التي أشادت بدور الكويت ووسطيتها الإسلامية وحرصها الدؤوب على دعم مشاريع العمل الخيري والتربوي.

ولفت الشمري إلى إن حفاظ كتاب الله وذويهم دعوا الله تعالى بأن يحفظ الكويت بلد الخير والإنسانية تحت رعاية قائد العمل الإنساني سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.

وقال نائب المدير العام إن الهيئة تكفل 958 حافظاً وحافظة بمراكزها التسعة في تونس برعاية ودعم أهل الخير في الكويت.