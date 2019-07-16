وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السبت عن توزيع 2300 سلة غذائية وصحية على لاجئي الروهينغيا في بنغلادش وذلك بالتنسيق مع الهلال الاحمر البنغالي.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية رئيس وفد الجمعية الميداني الى بنغلاديش أنور الحساوي في تصريح لـ «كونا» إن المساعدات التي قدمتها الجمعية وزعت على أسر اللاجئين بمعدل طرد غذائي لكل أسرة مؤلفة من خمسة أفراد يكفيها فترة أسبوعين وذلك بحضور وتعاون من الهلال الاحمر البنغالي.

وأوضح أن الجمعية مستمرة في إغاثة لاجئي (الروهينغيا) سواء بالشراكة مع منظمات دولية أو محلية أو من خلال إرسال فرقها التطوعية الذين يبذلون جهودا حثيثة لإيصال المساعدات لمستحقيها يدا بيد.

وأشار الى زيارة الوفد الميداني الى البيوت المجهزة والمتكاملة التي سلمت لصالح لاجئي الروهينغيا بمنطقة (كوكس بازار) في بنغلاديش والاطلاع على أحوال اللاجئين هناك لافتا الى أنها خطوة إنسانية تهدف إلى مساعدتهم وتخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم.

