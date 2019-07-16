وطن النهار

أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله رداً على سؤال حول إذا ما كان طلب الكويت بقوات بريطانية دائمة وإذا ما نوقش هذا الأمر اثناء اجتماعات لجنة التوجيه التي عقدت أخيراً أن اجتماعات لجنة التوجيه الكويتية البريطانية عملية ودورية وبناءة وناجحة حققت نتائج كثيرة على جميع الأصعدة وقد اختتمت الدورة الـ 14 لاجتماعاتها بمشاركات العديد من القطاعات ونشعر بالفعل اننا حققنا نتائج كما يشعر أيضا الجانب البريطاني انه حقق نتائج في هذه الاجتماعات ولذلك نحرص مع شركائنا في المملكة المتحدة على انتظام اجتماعات لجنة التوجيه المشترك ومجالاتها عدة بما فيها التعاون العسكري.

وأضاف أن التعاون العسكري مع المملكة المتحدة ليس بجديد ونتطلع إلى تعزيزه وتوثيقه والحديث عن تواجد بريطاني في الكويت موضوع يدرس ولم يتبلور شيء محدد تجاهه ولكننا نثق ان ما لدينا من إمكانيات ومن حرص من الجانبين لتحقيق أفضل سبل التعاون سيمكن من سبل تفاهم في هذا الجانب.

عن دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف لحماية الملاحة وناقلات النفط وموقف الكويت من هذه الدعوة اجاب التحالف الدولي لتأمين الحماية البحرية في منطقة الخليج ومضيق هرمز مطروح وابلغنا فيه من قبل الولايات المتحدة الأميركية ونعتقد ان مسؤولية حماية الملاحة في منطقة الخليج وتأمين سلامة ناقلات النفط في هذه المنطقة الحيوية قي العالم هي مسؤولية عالمية. وبالتالي نحن ندعم هذه المسؤولية ونؤكد تأييدنا لهذا التحالف وما زلنا بانتظار المزيد من التفاصيل من الولايات المتحدة حوله حتى يمكن لنا التفاعل والتجاوب مع هذه الفكرة.

وبخصوص انسحاب جزء من القوات الاماراتية من اليمن وإذا ما كان سيجعل الكويت تنسحب أيضا قال لا جديد بالنسبة للقوات الكويتية المشاركة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية للدفاع عنها والأشقاء في دولة الإمارات يتحدثون عن دعم خيار السلام وهذا الخيار جميعنا نسعى لتحقيقه ودعمه وتعزيزه.

وأشار إلى ان ما أعلن من قبل الإمارات حول الانسحاب ان المسألة لا تتعدى عملية اعادة انتشار واعادة تموضع لهذه القوات.

