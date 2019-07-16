وطن النهار

أكد السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان أن إيران هي من أعلنت أنها سترفع من نسبة تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي يضغط على إيران للعودة إلى النسبة المتفق عليها من التخصيب بحسب الوكالة الدولية للطاقة.

وعما أعلنته الولايات المتحدة عن انشاء تحالف دولي لحماية النقل البحري قال أن جميع الدول الخليجية ودول المنطقة تشاطر الولايات المتحدة مخاوفها من التعدي على حرية النقل البحري ،لافتا إلى أن هذا الأمر لا علاقة له بالأمور السياسية لوجود مدنيين على متن هذه السفن وهم بحاجة للحماية وهذا ما يتفق عليه الجميع.

وأضاف أن انشاء مثل هذا التحالف ما يزال في طور التبلور وسط دعم دولي مستمر، متمنيا أن ترى إيران هذا التوحد الدولي تجاه الاعتداءات على السفن وأن تتوقف عن هذه الأعمال.

وعن الفائدة من انشاء هذا التحالف في ظل وجود تحالف دولي قائم ضد الارهاب قال لو عدنا للسابق لوجدنا اتحادا عالميا لحماية حرية النقل وكانت بدايته ضد القرصنة وتم انشاؤه من قبل الأمم المتحدة منذ عقود ، ولكنا بحاجة لهذا التحالف لحدوث هجمات على السفن فعليا وهو رد فعل طبيعي أمام هذه الهجمات،لافتا إلى أن الهدف الوحيد من هذا التجمع أو التحالف هو حماية حرية النقل التجاري.

وعن توقف الحديث عن القمة الخليجية - الأميركية قال إن الفكرة لاتزال قائمة وليس لدي فكرة إلى أين وصلت لكن كما شاهدتم كانت هناك العديد من الزيارات عالية المستوى من دول الخليج لأميركا أخيراً فعلاقاتنا مع الجميع قوية وهذا ما يستوجب أن تكون دول المجلس موحدة.

