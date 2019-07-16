وطن النهار

اختتم بجمعية المهندسين الموسم الأول من برنامج «القارئ الصغير» والذي أقيم باشراف مهندسة القراءة م. سعاد الكندري من نادي ثراء تحت شعار «نساعد كل طفل قارئ على أن يصبح طفلا قَرَاءً»، شارك في البرنامج الذي استمر 5 أيام نحو 17 طفلا وطفلة، بمعدل ساعتين ونصف الساعة يوميا، ومن سن 7 إلى 10 سنوات، وبمساعدة المدربات بشرى التميمي وبدور سعدون، وفريق عمل من المتطوعات، ضم كلا من المهندسة فاطمة العنزي ونوف العنزي، كما تمت الاستعانة بكل من الدكتورة ريم البغلي والمهندسة فاطمة العجمي، اللتين قدمتا معلومات وتجارب علمية عن المادة المقروءة.

