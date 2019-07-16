وطن النهار

استعرض رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ما قدمه المجلس في دور انعقاده المنقضي، موضحا ان هناك جوانب رئيسة تطرق اليها وانجزها واتخذ قرارات أسهمت في دعم جميع مؤسسات الدولة المعنية.

واكد خلال مؤتمر صحافي في مكتبه أمس ان هناك توجها لدى الاعضاء وكذلك أمانة المجلس باحداث نقلة نوعية في العمل بين الاعضاء والأمانة تتمثل خاصة في الاجراءات التي يقوم بها أعضاء البلدي خاصة المتوافقة مع القانون واللائحة..

واشار العتيبي الى أن قانون البلدية 33/2016 يحتاج الى بعض التعديلات، الا انه في النهاية يبقى نافذا، موضحا أن للبلدي وجهة نظر في بعض الجوانب وسيسعى لتقديم بعض التعديلات عليها وفق المصلحة العامة.

وقال إن هذا القانون وضع قيودا على المجلس البلدي وبالاحرى على الاعضاء بأن يتخذوا قرارات خلال 100 يوم عمل، ولذلك توجهنا قبل السنة في تشكيل فريق عمل من بعض موظفي الأمانة، حيث تم تشكيل الفريق من ثلاثة موظفين هندسي واداري وقانوني للتدقيق على جميع الموضوعات المحالة من الجهاز التنفيذي الى المجلس البلدي للتأكد من أنها مطابقة للقانون.

تنظيم المعاملات

ولفت الى انه في بداية استلام الفريق المهمة اعاد 50% من المعاملات الى الجهاز التنفيذي، مشددا على انه في الفترة الاخيرة وصلت المعاملات الى صفر، ما يؤكد ان هناك تناغما وتنسيقا مابين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، لاسيما ان المعاملات الحالية تأتي متوافقة في اغلب الاحوال سوى القليل، وهذا بفضل التنظيم المشترك بين الطرفين.

واكد العتيبي ان المجلس دائما يسعى لعدم تعطيل المعاملات وسرعة انجازها، حيث قرر مكتب المجلس بعد تقديم عدد من الاعضاء مقترحا بعرض المعاملات التي احيلت للجان ومضى عليها 60 يوما ولم يتم البت فيها على الجلسة الرئيسة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، لافتا الى انه تم تطبيق هذا القرار في الفترة الاخيرة ولاقى صدى ونجاحا في الجلسات الاخيرة حيث انحسرت جميع المعاملات واصبحت محدودة.

ولفت الى ان المجلس وضع الـ 60 يوماً التي تعتبر تحديا قبل الـ 100 يوم، وهي بمثابة خطوة على الطريق الصحيح لانجاز وسرعة المعاملات.

وأوضح أن اقامة مؤتمر المجلس البلدي الاول يعتبر سابقة في تاريخه ما يمثل تحديا له، مشيدا بتعاون الجهاز التنفيذي في البلدية خاصة ادارة العلاقات العامة والاسهام في دعم وانجاح المؤتمر لتوفر الخبرات اللازمة لديهم، ما اسهم في تقديم باكورة اعمال المؤتمر وهي مشروع كاظمة، المعد من قبل مهندس الأمانة مزيد المطيري وهو احد كوادر الامانة واحالته للجهاز التنفيذي لدراسته ليعرض على المجلس بعد الانتهاء منه.

واكد ان البلدي خاطب وزارة المالية الممثلة في ادارة املاك الدولة لمتابعة بعض تعثرات الاجراءات التي تحتاج الى تحديث واضافات تساعد وتسهم في خلق بيئة صالحة لاتخاذ القرارات بشكل اسرع، موضحا انه البلدي سعى ان يكون هناك بروتوكول للتعاون بينه وبين وزارة المالية.

ذوو الإعاقة

واشار الى ان المجلس البلدي كانت له اسهامات لدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد تخصيص جلسة خاصة بهم، مؤكدا تركيز البلدي على هذه الفئة من خلال دعم أنظمة البناء الخاصة بهم، وكذلك تسهيل اندماجهم في المجتمع من حيث تقديم مبادرات وتوظيف وضمهم الى كوادر الأمانة العامة للمجلس البلدي.

وأكد ان المجلس البلدي يسعى للتحول من النظام الورقي الى الالكتروني خاصة في جداول الاعمال والمحاضر والجلسات وهذه خطوة تم اعتمادها كمرحلة اولى، مشددا على أنها ستوفر الكثير من المجهود وتقلل مصروفات المال العام والتكاليف، خاصة انها خطوة في الاتجاه الصحيح وواكبتها بعض التعثرات لكنها الان تسير بانسيابية وسيتم تطبيقها كمرحلة ثانية على اللجان والتراسل الداخلي.

واشاد العتيبي بالجولات التي قام بها المجلس للجهات الحكومية مثل «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهيئة البيئة» واصفا إياها بأنها مثمرة فعلا، لاسيما أنها واكبتها ورش عمل متبادلة مع اتخاذ قرارات تصب في هذا الاتجاه ومازالت هناك قرارات مهمة سيتم البت بها لاحقا.

وقال إن فكرة الزيارات للوزارات والمؤسسات الحكومية ستتواصل من اجل تقصير هذه المسافات ودعم النظر في القضايا وتحقيق التعاون المشترك بين البلدي والجهات الحكومية.

ولفت الى القرارات المهمة التي اتخذها البلدي ومن بينها الموافقة على اقامة الفعاليات والمعارض في ساحة الصفاة، والانشطة التجارية التي ستدعم دور القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة، كما تم تخصيص موقع دائم للهيئة العامة للغذاء بمساحة 30 ألف متر في محافظة مبارك الكبير، واستحداث مبنى مواقف فصول دراسية لجامعة الكويت في منطقة الخالدية من ستة ادوار، اقرار مشروع الفروانية الثقافي والترفيهي في جليب الشيوخ، وتخصيص موقع لبيع الخيام في محافظة الجهراء، اعفاء الاوقاف الخيرية من الرسوم والخدمات للبلدية، تفعيل النقل البحري والجماعي من خلال انشاء محطات ساحلية بالتعاون مع مؤسسة المواني، والموافقة على الاستعمالات التجارية في مطار الكويت T4، اعتماد المخطط الهيكلي لجامعة مدينة صباح السالم الجامعية، الزام شاحنات نقل الانقاض والنفايات في تركيب نظام جي بي اس، مع زيادة الرقابة وتفعليها، تخصيص موقع للدفاع المدني في منطقة الري، تخصيص ارض لمعسكرات للقوة البرية والكثير من القرارات تصب في مصلحة وزارات الدولة.

وقال العتيبي ان مبنى المجلس البلدي تأخرت مدة تسليمه 600 يوم وهي فترة طويلة جدا رغم ان نسبة الانجاز وصلت الى 95% وغالب التأخير في مناقصة الأثاث ونحن في طور الانتهاء منها ولا يتبقى بعدها سوى ايصال التيار الكهربائي للمبنى وقد بلغنا الجهاز التنفيذي بمسعاهم الحثيث من اجل انهائه ايضا بالشكل المطلوب خلال الشهرين القادمين ولن نحتاج الى تجهيز المبنى كاملا في اول يوم ولكن هناك تسليم مرحلي.

الفصل المالي

ووصف علاقة المجلس البلدي بوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاوقاف فهد الشعلة بالممتازة مؤكدا مخاطبته بشأن الفصل الاداري والمالي بين البلدي والبلدية كاشفا عن نية الوزير تشكيل لجنة قبل 3 اسابيع ونحن بانتظار قرار الوزير للبت فيها وتسعى الأمانة العامة في المجلس البلدي بالتعاون مع المختصين في القطاع المالي والاداري في الجهاز التنفيذي لفك كثير من التشابكات.

وحول لجنة الوظائف الاشرافية قال العتيبي انها أتمت اعمالها فيما تبحث هيكلي تنظيمي جديد للامانة العامة للمجلس البلدي يواكب التطور والاحداث المحيطة والاحتياجات والتحديات ما يجعلنا نمارس دورنا بأريحية تامة لمدة 20 سنة قادمة خاصة مع وجود مبنى جديد يحتاج لكوادر اكثر.

وعن المخطط الهيكلي الرابع العام للدولة نفى رؤيته لأي جزء ولو يسير منه بتاتا باستثناء عرض مرئي في لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي ولم أر حتى قصاصات من المخطط وهذا تهميش لدورنا الفني والتشريعي ونحن نحتاج لعرض مرئي متكامل عن المخطط الهيكلي الثالث والرابع تبادر به ادارة المخطط الهيكلي وتبين فيه ما تم انجازه وما سيتم في الفترة المقبلة مؤكدا وجود معاناة في المخطط الهيكلي الثالث حيث تجاوزت بعض المواقع ما هو مقرر لها فاضطررنا لتخصيص توسعات مخالفة وكان المقصد منها بناء المشافي والمؤسسات الحكومية مطالبا بوجود فسحة واضحة في المخطط الهيكلي الرابع لانه سيستمر لغاية عام 2040 وان يشارك المجلس البلدي فيه منذ البداية.

وبشأن الحفاظ على المواقع التاريخية قال العتيبي تقدمت باقتراح عام 2015 باعتبار المجلس البلدي الحالي اثرا وموقعا تاريخيا لا بعمره فحسب بل بكيانه البنيوي والاداري الذي شهد ولادة الدستور والمجلس التأسيسي الأول والمجلس التشريعي حيث ان المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سجل العديد من المواقع باعتبارها تاريخية فهو معني كذلك بالمجلس البلدي الذي نحن فيه اليوم باعتباره رمزية وطنية اضافة الى تحويله لمتحف بمحتوياته خاصة في قاعته الرئيسة العاملة منذ 1961 وأي مساس بهذا المبنى يعتبر مخالفة لقانون الآثار والمباني التاريخية.

قطاع السياحة

وحول احياء قطاع السياحة قال ان المجلس معني بتخصيص الاراضي ووضع الاستعمالات التي تخدم قطاع السياحة ويمكن ابتكار استعمالات جديدة بما يتماشى مع التطور والعصرية ومن يعني بهذا بشكل اكبر هي شركة المشروعات السياحية التي قدمت رؤى عصرية لغاية 10 سنوات قادمة وعليه فان المجلس البلدي يمد يده للشركة من اجل تطوير قطاع السياحة مشيرا الى أن لجنة العاصمة ستناقش في اجتماعها القادم ابقاء او ازالة صالة التزلج الحالية او دمجها في مشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة متمنيا المبادرات من الجهات المعنية في تطوير السياحة.

بدوره قال الامين العام للمجلس البلدي بدر الرفاعي ان المجلس البلدي عقد 20 جلسة في دور الانعقاد الاول والذي امتد من الفترة 24 مايو 2018 الى 13 مايو 2019، مبيناً انه صدر 298 قرار منها 221 تمت الموافقة عليها و77 عدم الموافقة، وهناك 29 احالة و5 توصيات، كما تم عقد 4 اجتماعات لمكتب المجلس اما بالنسبة لعدد اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس البلدي فقد بلغت 221 اجتماعا و15 ورشة عمل و4 عروض مرئية قدمت من جهات خارجية.

وعن اجمالي عدد المعاملات التي تم مناقشتها في لجان المجلس 1186 معاملة فيما كان اجمالي عدد الاجتماعات واللجان 145 جلسة قال انها بينما عقدت اللجنة الفنية 14 اجتماعاً، لجنة العاصمة 14، لجنة محافظة حولي 7، لجنة محافظة الفروانية 12، لجنة محافظة الجهراء 9، لجنة محافظة الاحمدي 9، لجنة محافظة مبارك الكبير 5، اللجنة القانونية والمالية 10، لجنة الاصلاح والتطوير 5، لجنة مزاولة المهن الهندسية 3، لجنة شؤون البيئة 5، لجنة الاعتراضات والشكاوي 10، لجنة مراجعة لجنة القرارات المؤقتة 6، لجنة تقصي الحقائق ومراجعة الدولة 7، لجنة المخطط الهيكلي 1، لجنة ذوي الاعاقة 4 اجتماعات.

واضاف الرفاعي ان نسبة انجاز المبنى الجديد للمجلس البلدي وصلت 95 % وتبقى 5% متعلقة بمناقصة تجهيز الاثاث وايصال التيار الكهربائي في طور الانتهاء منها، مثنياً على الجهاز التنفيذي للبلدية بتذليل التحديات التي واجهت المجلس البلدي.

سحب مشروع القرية التراثية

قال العتيبي ان مشروع القرية التراثية شهد تعثرا وألغتها وزارة المالية لعدة امور وتم سحب الارض الخاصة بها وقد تقدم بعض اعضاء المجلس لاعادة طرحها للمشاريع المتوسطة والصغيرة التي تخدم الشباب برعاية من الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشاريع تمثل روافد مالية للدولة وسيعمل المجلس على تخصيص اراض لطرحها بالتعاون مع البلدية اما بالنسبة للمباني التراثية التي سيكون مبنى المجلس البلدي واحداً منها فسيتم العمل على تسليمه الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب.

مشروع واحد تنموي

قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي رداً على سؤال حول المشاريع التنموية انه عندما بدأ دور الانعقاد لم تكن هناك معاملات للمشاريع التنموية من الجهات الحكومية المعنية ولم تر لجان المجلس الحالي الا مشروعا واحدا تنمويا كبيراً وهو جون الكويت في الصباحية، ونحن نحتاج الى انهاء لوائح البناء والذي يمثل عصب المجلس البلدي والبلدية وصميم عملهم الا انها لم تنته من الدراسة من الادارات المعنية.