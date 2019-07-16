وطن النهار

كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع العمالة الوطنية ايمان الأنصاري، عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لتحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لحين الانتهاء من الأمور كافة المتعلقة بالأنظمة الآلية، مؤكدة انه فور الانتهاء من تحديد المهن والوظائف بالجهات ذات الصلة سيتم مباشرة التطبيق.

وكشفت الأنصاري، في تصريح صحافي امس، على هامش حضورها «اليوم الوظيفي» الذي نظمته ادارة الارشاد والتوظف في الهيئة، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني، عن تحريك دعاوى قضائية عدة ضد اشخاص صرفوا دعم عمالة دون وجه حق، مشيرة الى ان الهيئة استردت جُملة مديونيات من غير مستحقين للدعم بالطرق الودية، التي يتم خلالها تقسيط المبالغ شهرياً، مشددة على ان القرارات المنظمة لعملية صرف الدعم تحظر الجمع ما بين العمل والدراسة، «وحال اكتشاف ذلك يتم مطالبة الشخص برد المبالغ كافة التي تقاضاها».

وبينت الأنصاري، ان القرار لم يحدد مهن بعينها، بل نسبة من اجمالي العمالة، مشيرة الى انه سيكون عبئا على الشركات غير الملتزمة وغير الراغبة في تطبيقه، اما الجادة في التوظيف لن تجد صعوبة وستلقى منها جُل الدعم.

ولفتت الى ان قرار زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص يصدر عن مجلس الوزراء، بعد دراسة متأنية للوضع الراهن داخل كل قطاع على حدا، للوقوف على مدى استيعابه للتوظيف، والنسب الحالية للعمالة الوطنية داخله، مؤكدة ان القرار يسفح المجال امام توظيف اعداد غفيرة من المواطنين.

وشددت الأنصاري، على ان الهيئة مستمرة في محاربة ظاهرة التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص، عبر ادارة التفتيش على العمالة الوطنية، التي تقوم، بصورة دورية، بالتفتيش على الشركات ومواقع العمل للتأكد من وجود العمالة على رأس العمل، ومن ثم ترفع تقريراً بنتائج التفتيش الى الادارة المختصة بالموافقة على صرف الدعم من عدمه.

وبالعودة الى الفعالية، قالت الأنصاري، ان «البنك الوطني اعلن عن توفير مايزيد على 50 فرصة وظيفية للكويتيين حملة الدبلوم والمؤهل الجامعي الذين تتراوح اعمارهم مابين 22 الى 28 عاماً»، مؤكدة سعي البنك الدائم الى توظيف المتميزين، ومن ثم تطوير مهاراتهم عبر التدريب المستمر، لافتة الى ان هناك شباب كويتي تقلدوا مناصب رفعية في البنك، مما يكشف عن ايمانه الحقيقي بالعنصر الكويتي، ليس في التوظيف فحسب، بل بالترقية وبتقليدهم المناصب القيادية.

