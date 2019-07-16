وطن النهار

تمكن رجال فرق الإطفاء من السيطره على حريق اندلع ظهر امس في أحد مباني كلية العلوم التابعة لجامعة الكويت بمنطقة الخالدية دون وقوع اي اصابات.

وفي التفاصيل بان بلاغاً ورد ظهر امس لغرفة عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق في كلية العلوم بمنطقة الخالدية وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي مراكز الشهداء والشويخ الصناعية الى موقع الحريق حيث تبين بان النار اندلعت في أحد مباني كلية العلوم خاصة بالتخزين وقد انتشرت النيران الى الكسوه الخارجية للمبنى، وقد استطاع رجال الاطفاء محاصرة النيران واخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها الى المباني المجاورة وذلك دون حدوث اصابات.

من جانب آخر، أكدت جامعة الكويت عدم وجود أي إصابات بشرية في الحريق الذي اندلع في مبنى (31 خ) بكلية العلوم في منطقة الخالدية.

وأضافت الجامعة في بيان صحافي أمس أن الجهات المعنية قامت بإخلاء المبنى وتم التعامل والسيطرة على الحريق من قبل الجامعة والإدارة العامة للاطفاء بالتعاون مع وزارة الداخلية حيث تم توفير اسعاف ومسعفين من وزارة الصحة.

وأفادت بأنه يجري العمل حاليا على استئناف العمل واستخدام المبنى، مشيرة إلى أن الإدارة الجامعية بانتظار تقرير الإدارة العامة للاطفاء للوقوف على أسباب الحريق.

