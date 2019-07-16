وطن النهار

في سياق مساعيه الرامية الى ترجمة التوجيهات التي خلصت اليها الجلسة الحوارية التي نظمتها اللجنة الوزارية التنسيقية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح، مع قيادات الجهات الحكومية التي حضرتها نائب المدير العام لبنك الائتمان الكويتي للشؤون المالية والادارية والقانونية عبير بوطيبان عقدت الادارة التنفيذية للبنك اجتماعا ترأسه نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام صلاح المضف.

وقالت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي في تصريح صحافي عقب الاجتماع: ان المضف شدد خلال الاجتماع على اهمية تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وعلى رأسها تكثيف العمل لتحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة اليهم وترجمة مخرجات الجلسة الحوارية على ارض الواقع.

وأوضحت الخشتي ان «نائب مدير البنك عبير بوطيبان عرضت على الادارة التنفيذية مجريات الجلسة الحوارية وما طرحته من رؤى وما ابداه المشاركون من آراء ومقترحات لا سيما ما يتعلق منها بالبنك وخدماته.

وأضافت: ان الادارة التنفيذية وجهت كل الادارات والأفرع الى مراعاة اعلى درجات الدقة والانضباط والالتزام بالمعايير المحاسبية، مؤكدة حرص البنك الدائم والمستمر على التعاون مع الأجهزة الرقابية ومن بينها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ولجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة والأخذ بتوصياتها المتعلقة بقواعد واجراءات تنفيذ الميزانية ونتائج فحص الحساب الختامي، ومعالجة ما قد تبديه هذه الجهات من ملاحظات وتلافي تكرار اي منها مستقبلا.

