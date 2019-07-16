وطن النهار

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على دورها الاجتماعي والإنساني نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالتعاون مع بنك الدم أمس الاثنين حملة للتبرع بالدم تحت شعار «بتبرعك.. تنقذ.. حياة» بمبنى نواف الأحمد بمنطقة صبحان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

وشهدت الحملة توافد منتسبي وزارة الداخلية يتقدمهم قيادات الوزارة وعدد من الضباط وضباط الصف والموظفين المدنيين.

وأشارت الإدارة إلى أن تبنيها للحملة يأتي في إطار حرص المؤسسة الأمنية على المشاركة الفعالة في المبادرات الإنسانية، مشيدةً بالإقبال الكبير الذي شهدته الحملة من منتسبي الوزارة والجهود التطوعية للمتبرعين الذين لبوا النداء وشاركوا في هذه الحملة، وأكدت أن التبرع بالدم واجب وطني وعمل إنساني نابع من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة الأمنية.

وتقدمت الإدارة بالشكر والتقدير للقائمين على الحملة، داعية إلى المزيد من التعاون بين جميع القطاعات الأمنية للتبرع بالدم لنشر الوعي في المجتمع من خلال تكثيف حملات التبرع على مدار العام وعقد المزيد من الحملات مستقبلاً في إطار خدمة المجتمع.

