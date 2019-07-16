وطن النهار

قبل أيام قليلة وبالتحديد في يوم السبت الماضي الموافق 13/7/2019 أطفأت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين شمعتها الخامسة.

وتعتبر الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين من منظمات المجتمع المدني النشطة في المجتمع الكويتي، حيث اشتهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدوة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (116/أ ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25/6/2014 م وبناء على نص المادة (2) من قرار إشهار الجمعية بأن الجمعية باشرت أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الإشهار في العدد رقم (1192) الصادر في يوم الأحد الموافق 13/7/ 2014 م من الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» واتخذت شعار «نتواصل ونرتقي» طوال فترة عملها.

استعرض رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي إنجازات الجمعية، والدور الذي قامت به خلال السنوات الخمس الماضية، وقال ان الجمعية من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الاهلي والتطوعي والتي تعمل على تنفيذ اختصاصاتها وتحقق اهدافها بشأن رعاية وتأهيل المسنين مؤكدا بأن الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين أول جمعية من جمعيات النفع العام تهتم في رعاية وتأهيل المسنين، مشيرا الى ان الجمعية تأسست عام 2014 وعملت فرق تطوعية ولجنة عمل تطوعي وأسهمت في عمل دراسات وبحوث عن طريق جائزة التميز العلمي.

واوضح البغلي ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تهدف لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والاجهزة التعويضية والتأهيلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وذويهم وأسرهم ولاسيما نشر الوعي للمسنين والاسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين وكيفية مساعدة المسنين نتيجة الشيخوخة على تجاوز مشكلاتهم وايضاً نسعى الى منح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الاولوية في المواعيد الطبية وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات أسوة بالمميزات التي تمنح للمعاقين. والمشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية وتنفيذ الأنشطة الترفيهية للمسنين ومحاولة اندماجهم في المجتمع. والعمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة ورعاية كبار السن.

وقال البغلي ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين قامت بأتخاذ القرارات والتوصيات وذلك عن طريق اجتماعات مجلس إدارة الجمعية وأهمها التصديق على تشكيل مجلس ادارة الجمعية وتشكيل فريق عمل لوضع توصيف وظيفي للمدير التنفيذي للجمعية وتحديد آلية تشكيل فريق العمل التطوعي وكيفية عمله.

طباعة عدد (5000) نسخة من القانون رقم (18) لسنة 2016بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والمذكرة الإيضاحية واللائحة التنفيذية للقانون حيث تم توزيع عدد منه على عدد من الجهات المعنية والمهتمة بالمسنين.

وتم التنسيق بين الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في قطاع الرعاية الاجتماعية لتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين بشأن تنسيق العمل فيما يخص رعاية وخدمة وتأهيل المسنين.

وتم تخصيص صفحة أسبوعية متخصصة في رعاية وتأهيل المسنين تحت مسمى امي وإبوي تاج رأسي في جريدة «النهار» اليومية والتي نشر فيها العديد من الأخبار والتحقيقات التي تخص المسنين اعتبارا من العدد الصادر بتاريخ 7/11/2017 وإصدار كتاب خاص بالدراسات الفائزة بجائزة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين لعام 2015/2016 وتم إرسال نسخ من الكتاب للجهات الرسمية بالدولة والافراد المعنيين بها.

تمت مناقشة تصورات الأعضاء بشأن تنمية ايرادات الجمعية لتوفير الدعم المادي لتغطية احتياجات الجمعية.

وتمت مناقشة اهم البرامج والانشطة المقترحة لتنفيذها في عام 2018م واكد البغلي العزم على مواصلة تقديم خدماتها للمجتمع في المرحلة المقبلة والسعي إلى تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين من أبناء المنطقة في إطار التعاون الوثيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكل الجهات المعنية.

وفي الختام شكر البغلي الجميع لتفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي مؤكدين حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكويت الحبيبة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين الامر الذي يسعدنا ونحن نسهم بدعم زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

كما وجه البغلي الشكر البالغ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية على دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدني، وللجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

ومن جانبه اعرب نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين علي حسن عن سعادته و بالغ الاعتزاز بنجاح تجربة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين التي تعتبر من أنجح التجارب على صعيد العمل المجتمعي والانساني والتطوعي بدعم من رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي واستطاعت الجمعية أن تحقق النجاح لتخدم كبار السن.

وتطرق علي حسن الى اهم أنشطة وانجازات الجمعية ومن أهمها المشاركة في المنافسة رقم (وش ج ع2018/2017. ) لتنفيذ اعمال الجهاز الإشرافي لمركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأوضح علي حسن بأن الجمعية وقعت مذكرة تفاهم وتعاون مع وزارة الصحة من اجل تقديم خدمة افضل لكبار السن وتوفير الرعاية الشاملة لهم ودعمهم وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والاجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين وايضاً بهدف دعم وترسيخ قواعد العمل الطبي والصحي والاجتماعي والانساني الذي تؤديه الكويت ودوّل مجلس التعاون الخليجي للمسنين.

