وطن النهار

أثنى أمين سر مجلس ادارة الجمعية الكويتية لرعاية وتأهيل المسنين منصور السلامين على الدور الذي تقوم به الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة الجمعية العم ابراهيم طاهر البغلي وجميع العاملين بالجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية ، والذي جعله في طليعة المؤسسات الوطنية المساهمة في ترسيخ مفهوم جديد للمسؤولية الاجتماعية والعمل الاجتماعي المشترك. وقال السلامين تفيض مني سعادة مفعمة بتقديم التهنئة وخالص الشكر والوفاء والعرفان بمناسبة مرور خمس سنوات على اشهار الجمعية الى رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين السيد ابراهيم طاهر البغلي وجميع أعضاء مجلس الادارة و القائمين على هذه الجمعية الاكثر من رائعة.

منصور عايش السلامين

أمين سر مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

هنأت نادية احمد الشطي رئيس فريق المتطوعين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية لمرور خمسة اعوام من العمل الدؤوب والجهد الخيري المستمر على مدى هذه السنوات، داعية الجمعية إلى مواصلة تقديم خدماتها الخيرية، وذلك تحقيقاً لمبادئ الشراكة المجتمعية واستكمالا للدور الذي تقوم به الجهات الرسمية في التنمية المجتمعية،

واكدت الشطي في الوقت ذاته دعم وتشجيع رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم ابراهيم طاهر البغلي.

نادية أحمد الشطي

رئيس فريق المتطوعين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

عبرالمدير الاداري بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين عبدالهادي مرتضى الخباز عن سعادته بمناسبة مرور خمس سنوات على انشاء الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

وقال الخباز ان الجمعية أنشئت لتعكس التوجهات الداعمة لخدمة المجتمع وتنهض به، كما انها تعد تكريساً للأعمال الخيرية التي يقوم بها رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية العم ابراهيم طاهر البغلي في جميع جوانب الحياة المختلفة، مؤكداً ان مفهوم العمل الاجتماعي يتسع لكل الأعمال الخيرية التي تنهض بالفرد والمجتمع وتحافظ على كرامة كبار السن.

عبدالهادي مرتضى الخباز

المدير الإداري بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين

ثمنت الدكتورة سهام القبندي رئيس فريق التحكيم والتقييم بجائزة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين بالجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين مبادرة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بإطلاق جائزة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين ، مشيرة إلى أنها خطوة ناجحة على طريق تعزيز العمل الاجتماعي واطلاق طاقات الشباب وتشجيعهم على تطوير العمل الإنساني. وهنأت القبندي رئيس واعضاء مجلس إدارة الجمعية وجميع القائمين عليها بمناسبة مرور خمس سنوات على انشاء الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين.

الدكتورة سهام القبندي

رئيس فريق التحكيم والتقييم بجائزة التميز العلمي للبحوث والدراسات المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين

