وطن النهار

بمناسبة مرور خمسة اعوام على انشاء الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين يسعدني ان اتقدم بالتهنئة لجميع اعضاء مجلس ادارة الجمعية وجميع العاملين بالجمعية

ان هذا العمل المتميز للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لم يأت من فراع بل هناك جنود مجهولون يعملون ليل نهار من أجل خدمة كبار السن.

ان أعمال الخير في هذا البلد العزيز كانت ومازالت تتدفق بالعطاء المستمر ،خمس سنوات من العطاء لخدمة ورعاية كبار السن ويجب ألا تنضب أبداً رغم كل الظروف المحيطة، وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي أضاءت لنا طريق الخير والعطاء في هذا الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وولي عهده الامين سمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله.

انه ومنذ الخمس سنوات الماضية أطلقنا الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ومن ثم سعينا لنشر الوعي بالاهتمام بالوالدين والمسنين، وبدأنا عند انطلاق الجمعية مسابقة جائزة التميز العلمي التي تقدمها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين للدراسات و البحوث المتخصصة في رعاية و تأهيل المسنين من عدة محاور:

المحور الاول: سياسات وآليات الحماية الإنسانية للمسنين.

الأهداف العامة والسياسات والخطط والبرامج للعمل مع المسنين.

الاتجاهات الحديثة في رعاية المسنين علي المستوي الدولي.

تفعيل الاتفاقات و البرتوكولات الدولية تجاه المسنين.

الحماية القانونية للمسنين واستشراف الجديد في التشريعات الخليجية والعربية.

الرعاية المؤسسية للمسنين في ظل التحولات المجتمعية والدولية.

المحور الثاني: الرعاية الاجتماعية الشاملة للمسنين.

المشكلات الحياتية لكبار السن في الدول الخليجية والعربية.

مفاهيم وأساليب الرعاية والتأهيل و التدريب المقدمة للمسنين.

الصحة النفسية للمسنين بين الرعاية الأسرية وبين الرعاية المؤسسية في ضوء التحولات المجتمعية في المجتمعات الخليجية والعربية.

أهمية التأهيل الصحي والطبي والعلاج الطبيعي للمسنين.

طرق الحماية و الوقاية من انتشار السلوكيات السلبية تجاه المسنين.

المحور الثالث: دور المجتمع المدني في مساندة قضايا المسنين .

دعم جمعيات النفع العام للدور الحكومي في تقديم أوجه الرعاية للمسنين .

دور مؤسسات القطاع الخاص في استكمال الجهود الحكومية تجاه المسنين.

أهمية العمل التطوعي في مجال العمل مع المسنين.

ظاهرة العزوف عن العمل مع المسنين (الأسباب النتائج- الحلول).

المحور الرابع:

أساليب الاستفادة من قدرات المسنين في الوطن العربي.

مفهوم مرحلة الشيخوخة و المشكلات و الصعوبات المصاحبة لها .

إشراك ودمج المسنين في قضايا التنمية الاجتماعية.

تمكين المسنين اجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا.

آليات تنفيذ مشروع (صديق المسن).

وتهدف الجمعية الى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية على النحو التالي:

1_تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين «رجال نساء» من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

2 - تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

3 - نشر الوعى بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التى تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

