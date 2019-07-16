مال وأعمال

كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل عن وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ممثلة في ادارة الوقاية من الاشعاع بشأن استخدام خدمات شركات الاتصال الجديدة 5G، لافتة الى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة لتزويدنا بالدراسات المتوفرة لديه بشأن استخدام خدمة الـ5G وتأثيرها على صحة المواطن والمقيم.

وأفادت العقيل أن الهيئة العامة للبيئة لم تقم بأي دراسات محلية حول الأثار المترتبة بيئياً بشأن استخدام شركات الاتصال لشبكة الـ5G، حيث تعتبر خدمة الـ5G من الخدمات الجديدة والمتطورة لتقنية شبكة المعلومات التي تم استخدامها في كثير من دول العالم، بدءاً من الولايات المتحدة مروراً بروسيا والصين وبريطانيا.

وفي ردها على سؤال برلماني حول زيادة معدل النشاط الاشعاعي نتيجة تشغيل شبكة الـ5G، أشارت الى أن الأمر يدخل ضمن اختصاصات دائرة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة، حيث يتم أخذ الترخيص الكامل قبل تشغيل أي خدمة جديدة، ولديهم أجهزة القياس الاشعاعي، لمعرفة ازدياد أي نشاط.

وفيما يتعلق بموقف الهيئة العامة للبيئة من استخدام شبكة الـ5G، أفادت أن اصدار تراخيص انشاء أبراج الاستقبال والارسال والاتصالات والخدمات التابعة لخدمات الـ5G ليست من اختصاص الهيئة العامة للبيئة، بل من اختصاص ادارة الوقاية من الاشعاع التابعة لوزارة الصحة.

