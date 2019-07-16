مال وأعمال

تسلم عدد من الاداريين ومساعديهم وبعض الموظفين بوزارة التجارة والصناعة أمس قرارات النقل لمواقع عملهم الجديدة وذلك تنفيذا لقرارات وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان لتدوير عدد من الاداريين وذوي المناصب الاشرافية وبعض الموظفين وشملت حركة التنقلات والتدوير نحو 30 موظفاً ما بين اداري ومشرف ومساعدو مديرين ومراقبين. مصادر كشفت لـ «النهار» أن التعديلات في حركة الموظفين شملت ما يربو على 130 موظفاً في مواقع مهمة بقطاع التفتيش والرقابة وحماية المستهلك وادارة التموين والشركات والمحاسبة والميزانيات والتراخيص والعقار وغيرها من الادارات بالوزارة في خطوة تهدف الى تعزيز الاداء ومواكبة خطة « التجارة» الطموحة لرفع معدلات خطط التنمية.

وافادت المصادر أن الوزير الروضان يطبق خطة تهدف الى رفع قدرات واداء موظفي الوزارة في ضوء الاستراتيجية الهادفة لتحسين اداء العمل ورفع معدلات الجهد لمن اثبتت التقارير ضعف ادائهم لتحفيزهم على العمل الميداني والاداري المتطور.

وقالت المصادر إن جهود الوزير الروضان لن تقف أمام التدوير والتنقلات بل تترقب التقارير الدورية لمتابعة اداء كل موظف ومراقب واداري للوقوف على مبدأ الثواب والعقاب ومكافأة الموظف المثالي وتعزيز دوره الاداري لتحقيق الطموحات للجميع في اطار الخطة التي تحقق التطور وجعل وزارة التجارة والصناعة من المؤسسات الحكومية المتقدمة والمتميزة في الأداء لتصبح مثلاً أعلى للأداء الحكومي المتطور

وكان الروضان قد طلب من الوكيل عبدالله العفاسي وجميع الوكلاء المساعدين في الوزارة وضع رؤية ومقترحات للخطة التنموية لاداء العمل بالوزارة وتحسين وضع الادارات والقطاعات بما يضع الشخص المناسب في الموقع المناسب وعليها أثمرت الحصيلة عملية التدوير الواسعة التي شملت نحو 250 موظفاً وادارياً.

