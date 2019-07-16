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خطوات للقضاء على تأخر صرف رواتب العمال

علي حامد
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الثلاثاء 16 يوليه 2019

أوضحت هيئة القوى العاملة أنها تقوم بتسهيل الضمان المالي في حالة اقرار تأخير صرف رواتب العمال لشهور طويلة، والذي يعرض المرافق العامة لخطر التوقف أو الاضرار بسبب اضراب العمال.
ولفتت في ردها على سؤال برلماني الى أن الهيئة العامة تقوم بعدد من الخطوات للقضاء على ظاهرة صرف رواتب العمال ومنها: -
تطوير برنامج الميكنة الخدماتية ليتناسب مع زيادة العقود الحكومية والعمالة المسجلة عليها، حيث يتم ايقاف ملفات أصحاب العمل آلياً.
توفير أجهزة تفتيش لجميع المفتشين لتطوير عملية التفتيش ورفع كفاءتها.
كما يقوم نظام الحاسب وفقاً للتحديث الأخير الذي أجرته الهيئة بوقف ملفات الشركات المتأخرة عن تحويل رواتب عمالته وفقاً لما نصت عليه مادته رقم 57 من قانون العمل.


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