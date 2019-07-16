مال وأعمال

انهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 26?1 نقطة ليبلغ مستوى 6102?4 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?43 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 201?02 مليون سهم تمت من خلال 7394 صفقة نقدية بقيمة 44?2 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 25?41 نقطة ليصل الى مستوى 4879 نقطة بنسبة 0?52 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 121?3 مليون سهم تمت عبر 3702 صفقة نقدية بقيمة 9?2 ملايين دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 50?8 نقطة ليصل الى مستوى 6724?2 نقطة بنسبة 0?75 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 79?6 مليون سهم تمت عبر 3692 صفقة بقيمة 35 مليون دينار (نحو 119 مليون دولار). وكانت شركات (العيد) و(رمال) و(الديرة) و(مواشي) و(السلام) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(خليج ب) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (ريم) و(سنرجي) و(الهلال) و(منشآت) و(المعامل) الأكثر انخفاضا. وتابع المتعاملون ايضاحين منفصلين من شركتي (الأمان للاستثمار) و(الانماء العقارية) بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهمهما والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة (الوطنية للتنظيف) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.

