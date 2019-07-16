مال وأعمال

أشارت الأرقام الواردة في تقرير الاستثمار العالمي الى أن اجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً حوالي 1.3 تريليون دولار وهي أقل بحوالي 13 في المئة عن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في 2017 وتركزت أغلب تلك التدفقات في البلدان النامية.

وفي رصد لأهم معالم الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2018، أشار تقرير وزارة المالية بناء على معلومات تقرير الاستثمار العالمي في 2019 الى أن الصين تعد أكبر محطات استقبال الاستثمارات المباشرة في اقليم آسيا وبحصة بلغت 19 في المئة من حصة الاقليم وبارتقاع 17 في المئة في عدد المشروعات لتصل الى 796 مشروعاً. وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالخارج لكل من الامارات والسعودية 36 مليار دولار، بواقع 21 ملياراً للسعودية و15 ملياراً للامارات.

وأشار التقرير الى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى الكويت اقترب من 15 مليار دولار، بالغاً 14.7 مليار دولار تمثل 10% من الناتج المحلي الاجمالي، فيما بلغ تدفق تلك الاستثمارات 346 مليون دولار في 2018 وهو ما يمثل 1% من تكوين رأس المال الثابت.

ووصل معدل نمو الاستثمار في الهند الى 120% وبقيمة 54.3 مليار دولار. وتعد بريطانيا أكبر محطة لاستقبال الاستثمار في اقليم أوروبا وبمجموع 1278 مشروعاً وبحصة بلغت 21 في المئة من السوق الأوروبي.

وأفاد التقرير أن البرازيل ارتفعت حصتها من المشروعات الاستثمارية المباشرة الأجنبية بنحو 77 في المئة وحصة الأرجنتين 78 في المئة.

وأوضح التقرير أن عدد الوظائف الجديدة ارتفعت بحدود 2.3 مليون وظيفة وبنسبة 25 في المئة، فيما ارتفع عدد المشروعات في اقليم أميركا اللاتينية والكاريبي بنحو 33 في المئة لتصل الى 1420 مشروعاً وبقيمة 74.5 مليار دولار. ووفق التقرير وصل عدد المشروعات في الشرق الأوسط 1253 مشروعاً وبنحو 7 في المئة. ووفق الأرقام الواردة فان الامارات جذبت 24 في المئة من المشروعات في الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 306 مشروعات ومصر 84 مشروعاً والسعودية 80 مشروعاً.

