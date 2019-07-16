مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة ان قيمة الانفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 13?8 مليون دينار حوالي (45?2 مليون دولار) خلال الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن إجمالي ما تم انفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية اضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 7?13 ملايين دينار (حوالي 23?3 مليون دولار) مبينة انها أكثر المواد المدعومة كلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية. وأوضحت ان ما تم انفاقه على دعم حليب ومغذيات الاطفال بأنواعها المختلفة قدر بحوالي 346 ألف دينار حوالي (1?1 مليون دولار) انفقت على 24 صنفا من تلك المواد في حين بلغ دعم المواد الانشائية حوالي 6?6 ملايين دينار نحو (21?6 مليون دولار). يذكر ان عدد المسجلين في كشوف ادارة التموين وفق آخر احصائيات وزارة التجارة بلغ حوالي 2?89 مليون فرد من مستفيدي البطاقة التموينية بينما بلغ عدد البطاقات التموينية التي اصدرتها الوزارة لهم 233?189 ألف بطاقة.

