مال وأعمال

نظمت شركة الاستثمارات الوطنية حملتها السنوية للتبرّع بالدم تحت عنوان «لا تجعلهم ينتظرون... تبرع» بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم المركزي، وذلك في مقر الشركة الرئيس بمجمع الخليجية بمنطقة شرق.

وتأتي هذه الحملة الإنسانيّة والتوعوية إيمانا من شركة الاستثمارات الوطنية بمسؤوليتها الاجتماعية ودورها الانساني، ومساهمة من الشركة في دعم احتياطي بنك الدم المركزي والتوعية حول مدى أهمية التبرّع بالدم بشكل منتظم.

هذا ولقد لاقت الحملة تجاوباً ايجابيا ومشاركة واسعة النطاق من قبل موظفي الشركة والشركات التابعة والزميلة بالإضافة إلى ورواد مجمع الخليجية على حد سواء.

وقال فيصل النصف مستشار الرئيس التنفيذي للاستثمار: إننا نعبّر من خلال هذه الحملة عن التزامنا الكامل ومسؤوليتنا تجاه المجتمع ترسيخا للدور الإنساني وروح المشاركة الواجبة على كل فرد.

وأضاف: أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم وشارك في التبرّع بالدم في هذه الحملة لإنقاذ مريض مثمنين ومقدرين مساهمتهم النبيلة، كما أودّ أن أتقدم بخالص الشكر لفريق عمل بنك الدم المركزي في الكويت على جهودهم الدؤوبة ودعمهم المتواصل لهذه الحملة.

