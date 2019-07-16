مال وأعمال

تستعد الشركة التجارية العقارية لافتتاح احدث مشاريعها «مشروع مطاعم داين زون» في منطقة الفنطاس والذي يتكون من 26 وحدة تتمتع بأجواء هادئة وساحرة ومطلة على البحر مباشرة. تبلغ مساحة هذا المشروع 8،300 متر مربع وتم تأجير ما يقارب 90 في المئة منها لمطاعم ومقاه محلية وعالمية راقية. وقد تم افتتاح العديد من المطاعم والمقاهي بينما يقوم المستأجرون الاخرون بأعمال التشطيب ليتزامن الافتتاح مع افتتاح المشروع الرسمي المزمع في اكتوبر 2019.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من الوحدات بدأت باستقبال الزبائن ومنها إل كوف، جومانجي، لو هوفر، وبيت عصر. ويعتبر مشروع «مطاعم داين زون» مفهوم مميز من مطاعم وكافيهات بطابقين وجلسات خارجية لكل وحدة.

