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أطلقت شركة هواوي تقريرها السنوي للاستدامة لعام 2018 الذي تصدره للعام الحادي عشر على التوالي. ويعرض التقرير استراتيجيات هواوي الأربع للاستدامة: الشمول الرقمي، الأمن والجدارة بالثقة، وحماية البيئة، والنظام الإيكولوجي الصحي والمتناغم لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تكرس هواوي جهودها ومواردها للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وبناء نظام إيكولوجي مستدام وأكثر شمولية بالتعاون مع شركائها في القطاع لتحقيق أهداف استراتيجياتها للاستدامة.

قال «ليانغ هاو» رئيس مجلس إدارة هواوي: «لطالما حرصت هواوي على توفير قيمة مضافة لعملائها من خلال الابتكار. ونحن نفعل كل ما بوسعنا لسد الفجوة الرقمية وتلبية الاحتياجات العالمية من الاتصالات، ونعمل بجد للتحول بمسار الخدمات الرقمية لتكون أقل تكلفة ومتكافئة في فرص الوصول أمام الجميع، وأن نضطلع بدورنا في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلدان التي نعمل بها بالتوازي مع أرقى المعايير والمقاييس المتفق عليها دوليا».

وأوضح ليانغ أن حماية البيئة من العناصر الأساسية في مبادرات التنمية المستدامة لدى هواوي. وأضاف: «أصبحت الكفاءة في استخدام الطاقة من الاهتمامات الرئيسة لشبكات الاتصالات في المستقبل. إذ يجب علينا أن نستهلك قدراً أقل من الطاقة لنقل قدر أكبر من البيانات، وخفض الاستهلاك الإجمالي في شبكات الطاقة. ويمكن أن تساعد تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في ذلك».

وأوضح «ليانغ» أن هواوي قدّمت العديد من الابتكارات في إطار الأبحاث ذات الصلة بشبكات الجيل الخامس وتطوير المنتجات والهندسة و من أبرزها نجاحها في خفض استهلاك الكهرباء في كل موقع من مواقع الجيل الخامس بنسبة 20 في المئة وهي نسبة أقل من المعدل المتوسط السائد في صناعة الاتصالات. وقد أمكن تنفيذ ذلك بفضل الشرائح الإلكترونية الجديدة المقدمة من هواوي، وبرمجيات النظام والخدمات المتخصصة والمعدات المتطورة وتكنولوجيات تبدد الحرارة. فهذه التقنيات المبتكرة جعلت أجهزة الجيل الخامس من هواوي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وباستخدام الحلول المناسبة، ستصبح أجهزة الجيل الخامس من هواوي من التقنيات الصديقة للبيئة.

من جانبه قال كيفن تاو عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة في هواوي: «نرغب في إيصال منافع التكنولوجيا الرقمية إلى كل شخص وبيت ومؤسسة. وتحقيقاً لهذه الغاية، أطلقنا مبادرة عالمية للشمول الرقمي باسم «التكنولوجيا من أجل الجميع» TECH4ALL. فعلى سبيل المثال، فقد وفرت حلول «رولر ستار» حل RuralStar من هواوي الاتصال لـ 40 مليون من سكان الريف حتى نهاية عام 2018».

وأضف «تاو»: «نُقدِّم في الوقت الحالي خدمات الاتصالات لما يزيد عن 3 مليارات شخص حول العالم، وملتزمون بدعم عمليات الشبكات الآمنة في جميع أنحاء العالم. وسنحافظ على هذا الالتزام مهما حدث. فعلى سبيل المثال، في عام 2018 بعد أن ضرب إندونيسيا زلزال بقوة 7,7 ريخترات، كانت هواوي الجهة الأولى والوحيدة التي تعهدت بالمنطقة المنكوبة».

كما أعلن «تاو» عن استراتيجيات الاستدامة الجديدة لـ هواوي، والتي تنطوي على تغييرين رئيسين. الأول، وسّعت هواوي نطاق استراتيجية سد الفجوة الرقمية الخاصة بها لتشمل استراتيجية للشمول الرقمي. وتُولي هواوي الآن مزيداً من الاهتمام للتطبيقات والمهارات للاستفادةً من خدمات الاتصالات. أم التغيير الثاني فيتمثل في تحديث استراتيجية دعم عمليات الشبكات الآمنة والمستقرة وحماية خصوصية المستخدمين لتصبح استراتيجية «الأمن والجدارة بالثقة».

