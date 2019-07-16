عربيات ودوليات

كينشاسا- أ. ف. ب: سُجلت اول حالة من حمى «ايبولا» النزفية في مدينة غوما التي تضم نحو مليون نسمة، وفق ما اعلنت وزارة الصحة بجمهورية الكونغو الديموقراطية داعيةً السكان الى «الحفاظ على هدوئهم». والمصاب رجل وصل صباح الأحد على متن حافلة برفقة 18 راكباً آخرين وسائق، من منطقة بوتيمبو التي تُعتبر احد مراكز الوباء. وقالت الوزارة في بيان ان «أولى الأعراض» ظهرت على الرجل في 9 يوليو، مشيرةً الى ان «نتائج التحاليل المخبرية اكدت اصابته بالايبولا». وأضافت «نظراً الى سرعة اكتشاف» اصابة الرجل، يبقى «خطر انتشار» الوباء في بقية مدينة غوما «منخفضا».

