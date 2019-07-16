عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: أعلنت إيران امس أنها ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام إذا لم تلتزم باقي الأطراف بتعهداتها في حين حذرت بريطانيا من ان عاما واحدا يفصل طهران عن انتاج قتبلة نووية.

وفي تصعيد جديد حذر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي من أن طهران ستعود إلى «وضع ما قبل الاتفاق النووي» الذي أبرمته مع القوى العالمية إذا لم تف الدول الأوروبية بالتزاماتها.حسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية «ارنا».وكشف كمالوندي، أن إيران تخطت سقف التخصيب بنسبة 3.67% وتستعد لتجهيز المفاعل النووي بوقود بنسبة 4.5%.

وأعطت إيران مهلة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا للوفاء بتعهداتها تجاه إيران الواردة في الاتفاق، وأنذرت بأنها ستتخذ خطوة تصعيدية جديدة كل 60 يوما، لخفض التزاماتها بالاتفاق النووي وفقا للمادتين 26 و36 منه.وقال كمالوندي إن «هدف إيران من تقليص تعهداتها لهذا الحد فقط من تخصيب اليورانيوم، هو إعطاء فرصة للدبلوماسية».

واجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل، في محاولة لإيجاد صيغة لإنقاذ الاتفاق، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أوروبا لإظهار موقف موحد تجاه ملف إيران.

من جهته أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أن إيران لاتزال تحتاج إلى عام واحد لإنتاج سلاح نووي وقال الوزير البريطاني إن الوقت لا يزال متاحاً لإنقاذ الاتفاق النووي، مشيراً إلى أن بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة، وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية. وردا على سؤال عما إذا كانت القوى الأوروبية ستسعى إلى معاقبة إيران لانتهاكها بنوداً من الاتفاق قال إن الأوروبيين سيسعون لعقد اجتماع للأطراف للتعامل مع الأمر، وأضاف «سنفعل وهناك شيء يسمى اللجنة المشتركة، وهي آلية واردة في الاتفاق، وهو ما يحدث عندما يعتقد أحد الأطراف أن الطرف الآخر انتهكه، وهذا سيحدث قريباً جداً».

بدورها قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «إن المجتمعين سيبحثون مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين كيفية الحفاظ على الصفقة النووية مع إيران وتنفيذ جميع التدابير حتى تتمكن إيران من العودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق».واكدت موغيريني، امس أن الاتحاد الأوروبي يركز على تجنب التصعيد العسكري في منطقة الخليج.

ودعت فرنسا والمانيا وبريطانيا، الدول الاوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الايراني العام 2015، في بيان مشترك الى «وقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار» في هذا الملف.وقالت الدول الثلاث في بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية «نحن قلقون لخطر تقويض الاتفاق تحت ضغط العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وبعد قرار ايران عدم تنفيذ العديد من البنود المحورية في الاتفاق».واضافت «نعتقد أن الوقت حان للتحرك في شكل مسؤول والسعي الى وسائل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار». واعتبرت الدول الثلاث أن «الاخطار كبيرة الى درجة تجعل من الضروري أن تلتزم كل الاطراف المعنيين تهدئة ويفكروا في التداعيات المحتملة لافعالهم».

