عربيات ودوليات

نيويورك الوكالات: صرّح وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، للصحافيين، في نيويورك بأن «إدارة ترامب معزولة في المجتمع الدولي» جاء ذلك قبل الجلسة السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة «ECOSOC» إذ صرح ظريف لشبكة «برس تي في» الايرانية وإعلاميين آخرين بأن الهيئات الدولية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدانت «السياسات الأحادية للولايات المتحدة». وأضاف جواد أن «الوقت قد حان لكي تبدأ الولايات المتحدة في العودة إلى الإجماع الدولي» ومشيراً إلى أنه «لا يمكننا تحقيق أهدافنا إلا من خلال تعددية الأطراف».

الى ذلك قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه منح تأشيرة لنظيره الإيراني لزيارة الولايات المتحدة، لكنه فرض قيودا على تحركات ظريف أثناء وجوده في نيويورك.وشدد مايك بومبيو على أنه لن يُسمح لظريف إلا بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية، التي تبعد عن المقر ست بنايات، ومقر إقامة السفير الإيراني بالأمم المتحدة.

وقالت «واشنطن بوست» إن بومبيو امتنع عن التعليق عندما سئل عما إذا كان سيحاول هو أو أي مسؤول أميركي آخر التحدث مع ظريف، هذا الأسبوع أو في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

