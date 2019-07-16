عربيات ودوليات

جدة بيروت - الوكالات: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة، أمس ، رؤساء وزراء لبنان السابقين نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، مؤكدا أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين السعودية ولبنان، والتأكيد على حرص المملكة على أمن لبنان واستقراره.

كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على لبنان ضمن محيطه العربي، وبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، قال إن رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري حملهم رسالة لضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية والتي كانت تعبر دائما عن مدى احترامها لحرية وسيادة لبنان.

وأضاف السنيورة في تصريح له من مطار جدة الزيارة مهمة، ونحن نأتي إلى السعودية التي لطالما كان لها علاقات ممتازة مع لبنان، ولا شك أن لبنان والمنطقة يمران بفترة صعبة وبسبب هذه التطورات الكبرى من المهم والضروري العودة إلى المبادئ الأساسية التي تجمع بين اللبنانيين، ومن المهم العودة إلى اتفاق الطائف الالتزام بهذا الاتفاق والدستور الذي انبثق منه.

واعتبر السنيورة أنه من غير المقبول السماع من هنا وهناك القول إننا نريد تغيير القانون بالممارسة أو عدم تطبيق القانون لعدم رغبتنا به، كما يجب التأكيد على احترام الشرعية العربية واحترام الإجماع العربي، وهذه الطريقة التي ينبغي على لبنان أن يواجه من خلالها التحديات لأننا نتعرض لهذا الظرف الصعب ولأن هناك من يحاول أن يتخذ من لبنان كيس رمل يدافع به عن نفسه، ونحن لا نريد وطننا أن يكون ساحة للتقاتل بين الدول الكبرى، وعليه يجب النأي بالنفس قولا وعملا.

من جانبه أشار رئيس الحكومة السابق تمام سلام إلى أن الزيارة طبيعية للمملكة العروبة والإسلام، والعلاقة طبيعية ومستمرة وما نتوقعه من الزيارة توطيد العلاقات، خاصة في ظل انعكاس ظروف المنطقة علينا، والتشاور مع الملك سلمان بن عبد العزيز في هذا الظرف أمر طبيعي.

ولفت سلام إلى أننا نشهد منذ فترة تحركا كبيرا من السعودية تجاه لبنان، وقد رفع الحظر عن زيارة السعوديين إلى لبنان، وتم إرسال وفد من مجلس الشورى إلى لبنان، كما أن استقبال السعودية لقائد الجيش والاهتمام بالمؤسسة العسكرية.

وأوضح أن هناك 13 اتفاقا بين البلدين وهذا الموضوع ترعاه الحكومة.

بدوره قال رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، بعد اللقاء إن السعودية ستمد يد العون للبنان.

وأضاف ميقاتي لتلفزيون إل بي سي اللبناني من الرياض، أن الملك سلمان شدد على ضرورة المحافظة على لبنان. وأشار لخطوات سعودية قريبا نحو الدولة اللبنانية، وفق ما نقلت رويترز.

وأكد ميقاتي أن السعودية ستمد يد العون للبنان، ومجرد الزيارة اليوم ولقاء العاهل السعودي أعطانا زخما بأن المملكة يهمها لبنان بجميع أطيافه.

