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رام الله - الوكالات: اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 2759 فلسطينيًا، منذ بداية عام 2019، وفق ما أعلنت مؤسسات نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، في بيان صحافي مشترك، أمس.

وأوضحت المؤسسات في بيانها المُشترك، أن من بين المعتقلين 446 طفلا، و76 سيدة. وذكر البيان أن الاعتقالات تمت في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وقطاع غزة، مُشيرا إلى أن عددا من المعتقلين، أفرج عنهم بعد فترة قصيرة دون محاكمة.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتّى نهاية يونيو نحو 5500، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلا، والمعتقلين الإداريين دون تهمة قرابة 500، بحسب البيان.

إلى ذلك، أظهرت دراسة بحثية فلسطينية أن الفلسطينيين يخسرون نحو 60 مليون ساعة عمل سنويا بسبب الحواجز والقيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حركة وتنقل المواطنين بين مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الدراسة - التي أعدها معهد الأبحاث التطبيقية (أريج) - إلى أن كلفة الخسارة تقدر بنحو 270 مليون دولار سنويا، وفق معدل أجر ساعة العمل الصادر عن جهاز الإحصاء المركزي، إضافة إلى استهلاك وقود إضافي بنحو 80 مليون لتر في السنة تصل تكاليفها إلى 135 مليون دولار.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال تنصب 92 حاجزا ثابتا وعشرات الحواجز الطيارة اليومية فى الضفة المحتلة، إلى جانب عشرات الشوارع المغلقة.. موضحة أن استهلاك السيارة التى تسير بسرعة منخفضة جدا لفترات طويلة (1 10كم /ساعة) وفق معاير معينة نحو 0.049 لتر/ دقيقة و0.035 لتر/ دقيقة لمحركات الديزل والبنزين.. مبينة أن من التداعيات السلبية للحواجز، أن استهلاك تلك الكمية من الوقود يؤدى إلى زيادة فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 196 ألف طن سنويا.

ورصدت الدراسة حركة تنقل المواطنين ومرورهم عبر 15 حاجزا عسكريا إسرائيليا رئيسا بين مدن الضفة، إضافة إلى 11 معبرا تتحكم بمرور وحركة المواطنين إلى القدس المحتلة وأراضى الـ1948.. واعتمدت الدراسة على استخدام تكنولوجيا نظام تحديد الموقع (GPS) لرصد وتوثيق حركة التنقل على الحواجز العسكرية.

