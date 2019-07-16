مال وأعمال

اشار تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان قيمة التداولات تضاعفت في محافظة الفروانية إلى 103 ملايين دينار تمثل 30 في المئة من تداولات المحافظات في مايو، أي أكبر من ضعف قيمتها التي بلغت 42.6 مليون دينار في أبريل ومثلت 11 في المئة من التداولات ، برغم تراجع لعدد الصفقات بالمحافظة إلى 62 تمثل نحو 11 في المئة من إجمالي العدد مقابل 76 صفقة في أبريل شكلت 9.3 في المئة من الإجمالي.

بلغت قيمة التداولات في مبارك الكبير 88.5 مليون دينار تشكل 26 في المئة من إجمالي التداولات في مايو مقابل 103 ملايين دينار مثلت 27 في المئة من الإجمالي في أبريل، وتراجع عددها إلى 102 صفقة تمثل 17 في المئة من إجمالي العدد، أي أقل من نصف عددها البالغ 239 صفقة في أبريل، وشكل 29 في المئة من الإجمالي.

انخفضت قيمة التداولات في محافظة حولي إلى 61.7 مليون دينار تمثل18 في المئة من قيمة التداولات مقابل 89 مليون دينار تمثل 23 في المئة من تداولات المحافظات في أبريل، وانخفض عدد الصفقات إلى 97 تمثل 17 في المئة من عدد الصفقات في مايو مقابل 128 صفقة شكلت 16 في المئة من إجمالي العدد فى أبريل.

تراجعت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي إلى 41 مليون دينار تمثل 12 في المئة من تداولات المحافظات مقابل 67.4 مليون دينار في أبريل شكلت 17% من تداولات الشهر، انخفض عدد الصفقات إلى 232 صفقة تشكل حوالي 40 في المئة من عدد الصفقات في مايو مقابل 246 صفقة ساهمت بنحو 30% من التداولات خلال أبريل.

تجاوزت قيمة التداولات في محافظة العاصمة 38 مليون دينار تشكل 11 في المئة من تداولات المحافظات أي أدنى من تداولات المحافظة في أبريل حين بلغت 65 مليون دينار وأسهمت بنحو 17 في المئة من التداولات، كما تراجع عددها إلى 59 صفقة تشكل 10% من عدد التداولات مقابل 90 صفقة مثلت 11 في المئة في أبريل.

انخفضت قيمة التداولات في محافظة الجهراء إلى 8.8 ملايين دينار أي 3 في المئة من قيمة تداولات المحافظات ، مقابل 18 مليون دينار في أبريل ساهمت بحوالي 5 في المئة، وتراجع عدد الصفقات بالمحافظة إلى 33 مثلت 5.6 في المئة من إجمالي العدد في مايو مقابل 40 صفقة خلال أبريل شكلت 5 في المئة من الإجمالي.

قيمة «الخاص»

بلغت تداولات السكن الخاص 107 ملايين دينار بنهاية مايو منخفضة بنسبة 44 في المئة عن واحد من مستوياتها المرتفعة حين سجلت في إبريل 191 مليون دينار، وأسهم الأداء الشهري المحدود في تحقيق انخفاض على أساس سنوي 2.4 في المئة ويلاحظ أيضاً اتجاهاً متذبذباً لمعدل التغير السنوي في تداولات القطاع وإن كان يأخذ اتجاهاً تصاعدياً.

ارتفع متوسط قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص إلى 342 ألف دينار في مايو بزيادة شهرية 7 في المئة، ووصل متوسط الصفقة أعلى مستوياته في عام ونصف مضى، ما عزز الاتجاه التصاعدي لهذا المؤشر، برغم استمرار تذبذب معدل تغيره على أساس شهري، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة 6 في المئة على أساس سنوي، ويأتي الارتفاع السنوي الثالث على التوالي .

تركزت قيمة التداولات في قطاع السكن الخاص خلال شهر مايو في محافظة العاصمة وجاءت أعلاها قيمة تلتها محافظات مبارك الكبير وحولي ثم الأحمدي وأخيراً محافظتا الفروانية والجهراء، وقد انخفضت قيمة التداولات في العاصمة إلى 29.2 مليون دينار تمثل 27 في المئة من تداولات السكن الخاص بالمحافظات مقابل 43 مليون دينار في أبريل مثلت 23 في المئة من تداولات القطاع في ذات الشهر، وتركزت التداولات في بعض المناطق السكنية كانت أعلاها قيمة منطقة الشويخ السكنية بنحو 5.8 ملايين دينار تلتها عبدالله السالم بحوالي 5.7 ملايين دينار ثم الخالدية بتداولات قيمتها 2.6 مليون دينار، والعديلية بنحو 1.9 مليون دينار.

تراجعت قيمة تداولات قطاع السكن الخاص في محافظة مبارك الكبير إلى 26.4 مليون دينار تمثل 25 في المئة من تداولات القطاع في مايو مقابل 59 مليون دينار شكلت 31 في المئة في أبريل، وتركزت قيمة التداولات في بعض المناطق للشهر الثاني على التوالي منها المسايل بحوالي 10.4 ملايين دينار ثم الفنيطيس بنحو 8.9 ملايين دينار وأبو فطيرة بقيمة 3.4 ملايين دينار ثم صباح السالم 1.4 مليون دينار.

انخفضت تداولات السكن الخاص في محافظة حولي إلى 22.5 مليون دينار تمثل 21 في المئة من تداولات السكن الخاص.

قيمة التداولات الاستثمارية

بلغت تداولات القطاع الاستثماري 94 مليون دينار، بانخفاض شهري ملحوظ 31 في المئة عن قيمتها في أبريل الذي شهد مستوى مرتفع نسبياً، لكن مازال الاتجاه الذي بدأ منذ حوالي عام ونصف لقيمة تداولات القطاع في مساره التصاعدي برغم تذبذب معدلات التغير الشهري ، وتواصل تداولات القطاع تسجيل معدلات تراجع سنوي متتال منذ بداية العام جاءت نسبته 28 في المئة في مايو.

انخفض مستوي مؤشر متوسط قيمة الصفقة في مايو إلى 643 ألف دينار، مع تراجع شهري 24 في المئة عن واحد من مستوياته المحدودة حين سجل المؤشر 844 ألف دينار في أبريل. أما على أساس سنوي فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنحو 39.5 في المئة عن مايو 2018.

بلغ عدد الصفقات المتداولة في القطاع الاستثماري 147 صفقة (137 عقود، 10 وكالات)، ومازال عند مستوى مرتفع نسبياً عن معظم الأشهر في العامين الماضيين، وتراجع بحوالي 10 في المئة عن أبريل، الذي شهد أداء لافت ارتفع فيه بأكثر من 44 في المئة على أساس شهري. بالتالي يتواصل الاتجاه التصاعدي لعدد صفقات القطاع الاستثماري منذ بداية العام،. في حين تراجع عدد الصفقات على أساس سنوي بنهاية مايو 19.5 في المئة للمرة الثانية خلال ما يقرب من عام .

توزيع مبيعات الاستثماري

تركزت التداولات في القطاع العقاري الاستثماري في محافظة حولي أعلاها قيمة ثم تأتي كل من الفروانية والأحمدي تليهم محافظة العاصمة ثم محافظة مبارك الكبير ومازالت محافظة الجهراء تسجل أقل قيمة تداولات بين المحافظات. انخفضت تداولات القطاع الاستثماري في محافظة حولي إلى نحو 40 مليون دينار تمثل 43 في المئة من تداولات القطاع في مايو مقابل 56 مليون دينار شكلت 41 في المئة في أبريل، تركزت التداولات في الجابرية بنحو 18.9 مليون دينار وفي السالمية بحوالي 14.6 مليون دينار، وفي منطقة حولي 6.9 ملايين دينار.

ارتفعت قيمة التداولات في محافظة الفروانية إلى 21.2 مليون دينار تمثل 22 في المئة من تداولات القطاع في مايو مقابل 19 مليون دينار مثلت 14 في المئة في أبريل، وتركزت التداولات في منطقة الفروانية التي تجاوزت 13 مليون دينار قيمة للعديد من البنايات الاستثمارية، تليها خيطان 2.3 من مليون دينار، والرقعي 2.5 مليون دينار.

تراجعت قيمة التداولات في محافظة الأحمدي إلى 19.8 مليون دينار تشكل 21 في المئة من تداولات القطاع الاستثماري في مايو مقابل 36 مليون دينار شكلت 25 في المئة في أبريل.

قيمة التداولات التجارية

تضاعفت قيمة تداولات القطاع التجاري بنهاية مايو مسجلة 67 مليون دينار، عن مستواها الذي بلغ 36 مليون دينار في أبريل ، مسجلة زيادة شهرية 87 في المئة، بالتالي يستمر تذبذب التغير الشهري لتداولات القطاع التجاري مع تذبذب قيمة تداولاته بشكل ملحوظ، كذلك تتواصل حالة التذبذب الشديدة لمعدلات التغير السنوي في قيمة تداولات القطاع التجاري ، وبعد الأداء المرتفع لتداولات القطاع التجاري في أبريل تراجعت قيمتها في مايو 68 في المئة عن قيمتها في نفس الشهر من 2018.

