مال وأعمال

تضاعفت تداولات العقارات الحرفية في مايو إلى مستوى استثنائي مقتربة من 23 مليون دينار مقابل مستوى مرتفع في أبريل سجل 13.5 مليون دينار. ومازالت تداولات القطاع في مسار تصاعدي محافظة على مستواها المرتفع الذي سجلته في الأشهر الماضية، يأتي ذلك مصحوباً بتذبذب قيمة تداولات هذا القطاع ومعدلات التغير الشهري في تداولاته. وتعد قيمة تداولات القطاع الحرفي أدني بنسبة 19 في المئة عن مايو 2018، مع مسار تنازلي. ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع الحرفي متجاوزاً 1.2 مليون دينار بنسبة 2 في المئة عن مستوى مرتفع أيضاً سجل 1.2 مليون دينار في أبريل، معززا مساره التصاعدي الواضح لكن مع تذبذب معدل تغيره الشهري، كما ارتفع متوسط الصفقة في مايو 3 في المئة . قفز عدد الصفقات في القطاع العقاري الحرفي إلى 18 صفقة في مايو بزيادة شهرية كبيرة قدرها 91% عن أبريل، وبرغم الأداء اللافت إلا أنه سجل انخفاضاً سنوياً للمرة الرابعة على التوالي بنسبة 21.7 في المئة عن مايو 2018. وقد تركزت التداولات في هذا القطاع خلال مايو في محافظتين وهما الفروانية ومبارك الكبير، وتركزت التداولات في محافظة الفروانية بمنطقة العارضية الحرفية التي سجلت 12 صفقة منها 5 قسائم حرفية بقيمة إجمالية 6.7 مليون دينار و6 صفقات لمحلات حرفية بقيمة 7.7 مليون دينار، كما بلغت التداولات في محافظة مبارك الكبير 8.3 مليون دينار قيمة 6 بيعات في غرب أبوفطيرة الحرفية.

