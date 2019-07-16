مال وأعمال

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني انه من المتوقع أن يبقى معدل النمو الاقتصادي غير النفطي فوق 3 في المئة حتى 2021، بفضل نمو الانفاق على البنية التحتية مدعوماً باستثمارات مجلس التعاون الخليجي. حيث سيبقى النمو الإجمالي عند 2 في المئة - 3 في المئة في ظل استمرار ضعف القطاع النفطي.

وسيتراجع معدل التضخم قليلا في 2019 مع زوال تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يعود ليرتفع في السنة التالية. ويتوقع أن يتقلص عجز الميزانية تدريجيا تماشيا مع الإصلاحات الواردة في برنامج التوزان المالي، حيث ان الالتزام بهذا البرنامج سيحسّن وضع الحساب الجاري الخارجي ويخفف الضغوط على الاحتياطيات بالعملة الأجنبية للبحرين

يتوقع أن يستمر اقتصاد البحرين بالنمو بنسبة جيدة تتراوح ما بين 2.5 في المئة - 3 في المئة في فترة 2019-2021 وبينما قد يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي محدوداً، نتيجة لمشاركة البحرين في اتفاقية الأوبك وحلفائها لخفض الإنتاج والتي تم تمديدها إلى مارس 2020، فان الاقتصاد غير النفطي قد يبقى قويا عند حوالي 3 في المئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل المستويات العالية من الإنفاق على البنية التحتية وزيادة الإنتاج التصنيعي. ومن المتوقع أن يتم تمويل الإنفاق الإضافي، على الأقل جزئيا، من حزمة الدعم المقدمة من مجلس التعاون الخليجي المعلن عنها في الربع الأخير من 2018 والبالغة 10 مليارات دولار.

شكّل تراجع معدل التضخم الإجمالي مفاجأة، مع استمرار الضعف في معظم المكونات الفرعية له، بما فيها الأغذية. ويعزى هذا الضعف إلى ارتفاع الدولار (وبالتالي الدينار البحريني) مقابل عملات الشركاء التجاريين الأساسيين للبحرين، والذي خفض التضخم المستورد، وعوّض عن الارتفاع الأخير في أسعار الإسكان وفي قطاع التجزئة بشكل أكثر شمولا بعد بدء العمل بضريبة القيمة المضافة في يناير

ونتوقع أن يظل التضخم عند مستويات معتدلة في 2019 مع تلاشي تأثير ضريبة القيمة المضافة، قبل أن يرتفع خلال 2020-2021 بسبب ارتفاع الطلب. حيث من المحتمل أن يتعرض الدولار إلى ضغوط إذا ما اعتمد مجلس الاحتياط الفيدرالي سياسة تيسيرية.

ويتوقع أن يتقلص العجز المالي تدريجيا، كما هو مبيّن في برنامج التوازن المالي للمملكة، حيث تم وضع سلسلة من الإصلاحات في الربع الأخير من 2018 من أجل تحقيق التوازن في الميزانية العامة البالغ عجزها الحالي حوالي 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 وتقليص الدين العام البالغ حاليا 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ومن الجدير ذكره أن ضريبة القيمة المضافة دخلت حيز التنفيذ في يناير. ولكن في آخر تقرير للميزانية، أشارت البحرين إلى أن تحقيق التوازن المالي قد يستغرق وقتا أطول.

وفي محاولة جديدة لتخفيف الضغط على المالية العامة وتحفيز تدفق الاستثمارات الخارجية، كشفت تقارير عن موافقة البحرين على قانون يسمح للشركات الأجنبية بتأسيس شركات تابعة مستقلة يمكن أن تملك أيضا 100 في المئة من مشاريع استخراج النفط والغاز الطبيعي المحلية.

إقراض قطاع الأعمال

واصل نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال استقراره، مدعوما بإقراض قوي في قطاعي الإنشاءات والتصنيع ويشهد نمو ودائع القطاع الخاص ارتفاعا أيضا، وذلك بفضل دفعات المساعدة التي تلقتها البحرين حتى الآن والتي جاءت على شكل قروض وودائع ومنح. وقد تسلمت البحرين في النصف الأول من 2019 حوالي نصف حزمة الدعم البالغة 10 مليارات دولار، وستستلم دفعة أخرى تبلغ 2.3 مليار دولار هذه السنة.

نظرا للعجوزات الكبيرة في الحساب المالي والجاري، تبقى الاحتياطيات بالعملة الأجنبية تحت الضغط، والذي قد يخف مستقبلا بفضل التحسن التدريجي في أوضاع الحساب المالي والحساب الخارجي الجاري وحزمة الدعم المالي الخليجي البالغة 10 مليارات دولار. وبالفعل ارتفعت الاحتياطيات من 1.8 مليار دولار في بداية السنة إلى 2.4 مليار دولار في أبريل، وهي أعلى من معدل 2018 البالغ 1.7 مليار دولار

الآفاق الاقتصادية

ما إن تم الإعلان عن برنامج التوازن المالي حتى أصدر صندوق الثروة السيادية للمملكة صكوكا بقيمة 600 مليون دولار بفائدة قدرها 5.625 في المئة، أي أقل بمقدار 60 نقطة أساس عما كان متوقعا. وتجري البحرين الآن مناقشات من أجل إصدار أول سندات لها في الأسواق الدولية منذ السنة الماضية.

ومن ناحية أخرى، فإن تعهد البحرين باستغلال احتياطيات الهدروكربون المكتشفة حديثا بمقدار يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري وحوالي 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة سيحسن افاقها الاقتصادية.

