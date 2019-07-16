مال وأعمال

«رويترز»: ارتفعت الأسهم الأوروبية، مقتدية بمكاسب الأسواق الآسيوية بفضل بيانات مجشعة لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة الصينية، ما هدأ المخاوف من تباطوء النمو العالمي. وأظهرت البيانات الباعثة على التفاؤل أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يستقر، لكن النمو تباطأ إلى أضعف وتيرة له فيما لا يقل عن 27 عاما مما دفع المستثمرين إلى المراهنة على أن بكين ستواصل اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. وبعد أن قطع موجة صعود دامت خمسة أسابيع ليختم الأسبوع الماضي منخفضا 0.8 في المئة، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش.

