مال وأعمال

لندن - «رويترز»: هوت بتكوين أكثر من عشرة في المئة إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين حيث تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة ليبرا الرقمية التي تخطط فيسبوك لإطلاقها.

وهبطت بتكوين 11.1 في المئة لتصل إلى 9855 دولارا في وقت مبكر وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من يوليو وانخفضت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 10.4 في المئة يوم الأحد فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام. وارتفعت في أحدث سعر لها نصفا في المئة إلى عشرة آلاف و245 دولارا. ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة ليبرا في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عملتي بتكوين وليبرا وغيرهما من العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مطالبا الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأميركية والعالمية إذا أرادت أن «تصبح بنكا».

وتراجعت بتكوين، التي لم تتأثر في البداية بتغريدة ترامب، بعدما دعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتعليق مشروع فيسبوك لحين معالجة شتى المخاوف بداية من الخصوصية وحتى غسل الأموال.

وارتفعت عملة بتكوين بنسبة 55 في المئة تقريبا في تسعة أيام بعد أن كشفت فيسبوك عن خططها لإطلاق ليبرا في 18 يونيو، مسجلة أعلى مستوى لها في 18 شهرا لتبلغ حوالي 14 ألف دولار. وعزز المشروع الآمال بين بعض المستثمرين بإمكانية أن تحظى العملات المشفرة بقبول أوسع.

