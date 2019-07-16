مال وأعمال

«رويترز»: تراجعت أسعار الذهب متماسكة فوق محور 1400 دولار، بعد أن هدأت بيانات صينية مهمة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعززت الشهية للأصول عالية المخاطر.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.3 في المئة إلى 1411.99 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.1 في المئة إلى 1414 دولارا للأوقية.

وزاد الناتج الصناعي الصيني 6.3 في المئة عنه قبل عام في يونيو حزيران، متفوقا على توقع يبلغ 5.2 في المئة، في حين نمت استثمارات الأصول الثابتة 5.8 في المئة على أساس سنوي بين يناير ويونيو ، متفوقة أيضا على توقع للمحللين بلغ 5.5 في المئة.

وقال خه وي لي من بنك المؤسسة المصرفية الصينية لما وراء البحار «البيانات الاقتصادية الصينية الأفضل من المتوقع إنما تمحو بواعث القلق من تباطؤ عالمي ربما ليس بالعمق المتوقع، وبالتالي تؤدي إلى بيع لجني الأرباح في الذهب».

في غضون ذلك، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة به قبل سنة، وهو أضعف إيقاع في 25 عاما على الأقل.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المئة في المعاملات الفورية إلى 15.16 دولارا للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.6 في المئة مسجلا 832.64 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 0.6 في المئة أيضا إلى 1555.22 دولارا للأوقية.

