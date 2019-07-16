مال وأعمال

وقع موقع وتطبيق سكن العقاري، اتفاقية تعاون مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وهو المظلة التنظيمية للمكاتب العقارية الرسمية في الكويت. وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين في تنظيم وتطوير السوق العقاري واعتماد الاتحاد لتطبيق سكن كتطبيق رئيس في تسويق العقارات لدى أعضاء الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار.

وبهذه المناسبة صرح م. عبدالله الصالح، الشريك المدير في موقع وتطبيق سكن العقاري، بأن سكن تسعى لتوثيق التعاون مع الجهات العقارية المختلفة والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية والتسويق العقاري بمهنية واحتراف ومحاربة الظواهر الدخيلة وعمليات النصب العقاري التي يقع ضحيتها الباحثون عن العقارات، وتضر الاقتصاد الوطني. مضيفاً أن اتفاقية التعاون مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار تأتي في هذا السياق من أجل المساهمة في حماية السوق العقاري وأعضاء الاتحاد من الدخلاء.

من ناحيته، أشاد عماد حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، بموقع وتطبيق سكن، ونشاطه الواضح على شبكات التواصل الاجتماعي والإمكانات التي يتيحها للمكاتب العقارية في مجال الإعلام والتسويق العقاري بطريقة احترافية رفيعة، مضيفاً أن الاتحاد في سعيه لتمثيل الوسطاء العقاريين وتطوير مهنة الوساطة العقارية سيقوم بالاستفادة من خبرات وتقنيات سكن بما يخدم أعضاء الاتحاد ويساعد على تنظيم وتطوير السوق العقاري.

