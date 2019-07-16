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طوكيو - «كونا»: أظهرت بيانات رسمية ان الاقتصاد الصيني نما بنسبة 6?2 في المئة بالربع الثاني من العام الحالي على اساس سنوي مسجلا بذلك أدنى معدل نمو فصلي منذ بدء تسجيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية عام 1992. وقال المكتب الوطني للاحصاء الصيني في موقعه الالكتروني ان معدل نمو الاقتصاد الصيني تباطأ بنسبة 0?2 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بمعدل النمو البالغ 6?4 في المئة الذي جرى تسجيله خلال الربع الاول من عام 2019. وأضاف ان المؤشرات تتماشى مع هدف النمو الذي حددته الحكومة لعام 2019 الذي يتراوح ما بين 6?0 الى 6?5 في المئة لافتا الى نمو الناتج المحلي الاجمالي للصين خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 6?3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح المتحدث باسم المكتب ماو شينغيونغ في مؤتمر صحافي نقلته وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) ان «الاداء الاقتصادي بشكل عام كان مستقرا وبقي بالنطاق المنطقي مع احرازه تقدما ببعض النواحي».

وأضاف ان بيانات النصف الاول تشير الى الاساس القوي للبلاد من اجل تحقيق هدف النمو السنوي الذي حددته مبينا ان بكين تحظى بأساسيات تدعم استقرار الاقتصاد ونموه لمواجهة الضغوط والبيئة الخارجية المعقدة خلال النصف الثاني من العام الحالي.

