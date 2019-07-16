آراء

ترددت في الآونة الأخيرة اخبار خجولة عن قرار بازالة صالة التزلج بهدف توسعة حديقة الشهيد، وكانت اخبارا محدودة تم تداولها بشكل بسيط لا يكاد يذكر وقد نوهت عن ذلك في مقال سابق، حيث ان الأخبار لم ينفها ولم يؤكدها احد، حتى قامت جريدة «النهار» مشكورة بوضع الخبر في الصفحة الأولى خلال الاسبوع الماضي، وذلك من خلال تغطية تجمع لعدد من المتظاهرين الذين خرجوا في وقفة احتجاجية لمنع ذلك القرار من التنفيذ، وبالرغم من محدودية عدد الأشخاص الذين شاركوا في تلك الوقفة الاحتجاجية، إلا انها وقفة شجاعة يشكرون عليها، ونأمل ان تكمل مسيرتها في منع تنفيذ واتخاذ مثل تلك القرارات غير المدروسة، خلال تلك المشاركة اكد احد اعضاء المجلس البلدي أن قرار الإزالة يناقش في المجلس لكن دون الوصول الى قرار نهائي خاص بذلك، ما يعني ان ما تم تناقله صحيح، والأهم ايضا ان القرار لا يزال في طور المناقشة، وذلك هو دور الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في الإسهام في طرح رؤى تطويرية لمرافق الدولة، وهذا ايضا يتطلب المزيد من الشفافية من قبل المسؤولين القائمين على ادارة ذلك المرفق، والإمكانية الخاصة بتطوير وصيانة ذلك المرفق.

من المعروف وبلا شك، ان صالة التزلج احد اكثر المرافق التي استطاعت ان تحتفظ برونقها ونجاحها وشعبيتها فلا تزال اجيال تمر على تلك الصالة، حيث أمتعت الكثيرين سواء عبر استخدامها كصالة للتزلج او حتى كصالة عرض تلجأ اليها بعض الجهات لعرض مختلف العروض الترفيهية، وذلك يتطلب من المسؤولين او حتى الراغبين في تطوير حديقة الشهيد التعاون ما بين الجهتين لاسيما ان ادارتي المشروعين تتبعان جهتين مختلفتين، وهذا يتطلب التعاون بدلا من العناد والمكابرة وفرد العضلات على حساب الترفيه في الكويت ومعالم الكويت التاريخية بما في ذلك تلك المنشآت الترفيهية، ففي الكويت وحدها تزال المنشآت القديمة لصالح منشآت جديدة، في حين ان كل دول العالم تهتم بالمحافظة على معالمها السياحية وتتبعها قائمة لا تتغير اضافة الى اننا في الكويت قد نتخذ قرارات لخلافات شخصية او نزاعات او غيره، لذلك نأمل ان اي تطوير قادم لتلك المنطقة يجب ان يضع في الحسبان ضم صالة التزلج لتكون جزءا من ذلك المشروع التطويري لاسيما من حيث تطويرها وصيانتها والحفاظ عليها وبث افكار جديدة تسهم في رؤية واعدة لكويت المستقبل.

