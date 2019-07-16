آراء

نعم أنا كمواطن بسيط من فئة الغالبية الصامتة ومن مجموعة المقترضين وجماعة الموظفين أصحاب المعاش الذي ما عاش وحالي حال بقية أهل الكويت الكرام في صراع شهري من اجل استغلال الراتب بشكل صحيح بحيث لا ضرر ولا ضرار بما معناه أن لا تضر نفسك كصاحب راتب منتف من كل صوب ولا تضر الناس الذين هم أهل بيتك بطيران الراتب وانتظار الشهر القادم وكل شهر ينتظر الشهر القادم ولكن نقول الحمد لله على نعمتي الأمن والصحة، ولكن تبدل الحال الذي نعيش فيه على مستوى التعاون العملي بين السلطتين بالبلاد والذي بات مقلقا لنا كمواطنين حيث بات التنفيذي يقوم بعمل المشرع وتحول المشرع لمتفرج ومصفق فقط لا غير.

ولكوننا في وطن عزيز بات كل شيء ممكن فيه أصبحت الحكومة هي من تفكر وتخطط وتقترح وتعمل وتحارب الفساد وتراقب أداء جهازها الوظيفي طبعا بعينين وحدة مفتوحة والثانية مسكرة طبعا عشان تمشي الأمور وتحول أعضاء السلطة التشريعية الذين يصلون عن طريق الاقتراع الشعبي لباحثين عن المصالح الشخصية والمصالح التياريه بنظام يا الله ارزقني وارزق من حولي ومع هذا نقول الحمد لله أن لنا حكومة رشيدة تقوم بعمل السلطتين.

وقد شدني أمر تدرس الحكومة تنفيذه تجلى في ذلك الخبر الذي نشر على صدر إحدى الصحف المحلية بمنتصف شهر يونيو الماضي من عامنا الحالي عنوانه يقول «راتب بلا دوام للكويتية المتزوجة» ومفاده أن الحكومة تتوجه لدراسة منح المتزوجة راتبا كاملا وهي بمنزلها وإعفائها من الحضور لعملها والبصمة وذلك وفق الشروط وكل هذه الدراسة الجليلة وهو اختياري للمتزوجة الموظفة من اجل الإسهام بتقوية أواصر الأسرة والتقليل من حالات الطلاق التي زادت بصورة كبيرة بالأعوام الأخيرة والتقليل من العمالة المنزلية وتأمين الظروف المناسبة لرعاية أبنائها وأن هذا التوجه الذي هو قيد الدراسة لاقى تأييدا من عدد من النواب يعني أن النواب الأفاضل بات دورهم هو التأييد فقط والحمد لله على اهتمام الحكومة بالأسرة الكويتية وتأييد النواب لها بهذا الله لا يغير علينا، ولكن الأسئلة لدارسي هذا التوجه الرائع كثيرة واعرف أن الكلام بحرية لدينا بالكويت مسموح وهذه نعمة عندنا محروم منها البعض، وهل الدارسين لهذا التوجه بالقصور الذي سيصيب جهات العمل أكثر ما هي مصابة؟ وما الأعباء الاقتصادية التي ستضاف على الموازنة العامة للدولة وهي تطلب الترشيد بالنفقات؟ وهل هذا التوجه سوف يكون على هوى ومزاج ديوان الخدمة؟ ومتوافقا مع مشروعها العظيم وهو البصمة؟ وهل هذا التوجه للموظفة المتزوجة الكويتية فقط؟ ولا للموظفة المتزوجة الوافدة أيضا لكونهم شركاء بالروح والريه؟ وهل هذه الدراسة وضعت من ضمن شروطها أن تظل في بيتها ولا تلف بالمجمعات؟ ولا تنشغل بشاي الضحى والريوق بالمطاعم؟ وألا تنشغل بوسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة ما يعرفون بالبوغلرز والفانيشيستات؟ وما هي الضمانات التي تؤكد أن هذا التوجه سوف يحد ويقلل حالات الطلاق؟ وهل التقليل من العمالة المنزلية سوف يصحح ويعدل التركيبة السكانية بالبلاد؟ وهل تأييد النواب الكرام لهذا التوجه جاء بعد سماعهم وفهمهم لها ؟ أم اعتبروها مكسبا انتخابيا لهم؟ وهل سوف تتم متابعة الموظفة المتزوجة التي تأخذ راتبا كاملا وهي في بيتها على التزامها بالشروط؟ ولا قعدي وإحنا ننسى؟ وهل إجلاسهن بالبيت بعذر ربوا عيالكم هي خطة لتوظيف عدد من الذين بطابور البطالة التي يعاني منها حديثي التخرج من أبناء هذا الوطن الغالي؟ ومتى سوف ترى هذه الدراسة النور؟ أم سيكون حال هذه الدراسة حال الـ 75 لتراً أو الـ 50 ديناراً كبدل عن زيادة أسعار البنزين التي كانت مقترحاً نيابياً؟ وهل يحق للمتزوجة التي تحمل صفة وزير ونائب ووكيل وزارة أو وكيل مساعد أو مدير عام الجلوس بالبيت وفق هذا التوجه؟ وهي تتمتع بجميع المميزات التي تمنح لها بسبب صفتها العملية؟ أم هي تسريب لفكرة حتى يقاس فيها نبض الشارع المحلي؟

وأنا أختم الكلام بهذه الدراسة التي لا يعلم سر ظهورها بصورة خبر من مصدر حكومي مجهول وموافقة نواب لم يذكر أسماؤهم أقول من يريد أصلاح الأسرة الكويتية ويحد ويقلل من حالات الطلاق عليه أن يعرف جيدا أن اغلب حالات الطلاق تتم بسبب الوضع الاقتصادي للأسرة الكويتية اليوم بسبب القروض التي أعطيت بأقل القليل من القيود والشروط على المقترض المهم أخذ قرض وباجر الله كريم والغلاء المستمر بالسوق المحلي على مختلف السلع ونشر ثقافة الجري وراء الكماليات وعمك اصمخ ولا عين تراقب ولا حد يحاسب وكلوه ماشي، وهذي الكويت صلي على النبي والحين ما ظل إلا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يحرس الكويت وأميرها وشعبها من كل شر وضرر، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: صج النواب مؤيدين لدراسات الحكومة؟ الجواب بهذا المثل «قرصه في ناره وعينه في جاره» وأنت أترك الخبال يا مواطن.

