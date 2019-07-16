آراء

يبدأ تحديث المجتمعات من التعليم، ولا يمكن لاي امة ان تواكب حركة العصر عبر تعليم متخلف يقوم على فكر ماضوي، لانها ستبقى تدور في حلقة الماضي المفرغة، وتستورد المنتجات المعرفية من الخارج، تستخدمها من دون ان تجعلها تنسجم مع ثقافتها، تماما كما هي الحال اليوم في استخدام المنتجات العصرية في العالم العربي التي لم يبذل اي جهد لتطويرها عربيا، استنادا الى هذه الحقيقة، لا يمكن للكويت ان تتطور من دون تحديث التعليم، بما يتناسب مع متطلبات العصر.

في الاسابيع القليلة الماضية صدرت نتائج الثانوية العامة، وبدأ العمل على الالتحاق بالجامعة، ويلاحظ ان هناك اقبالا على كليات معينة اكثر من غيرها، والسبب مجموع العلامات الذي لا يؤهل صاحبه للالتحاق بكليات اخرى، فيما اصبح الهدف هو الشهادة الجامعية من اجل ضمان وظيفة في مؤسسات الحكومة، وليس المشاركة في الانتاج، وحتى لو توظف الخريج في القطاع الخاص،فهو يسعى الى ان يكون في منصب اشرافي من دون اي خبرة، فالمهم لديه المسمى الوظيفي والراتب، وضمان التأمينات الاجتماعية، لا اكثر ولا اقل. هذا النمط لا يمكن ان يؤدي الى نتيجة صحيحة، فالقطاع الخاص يعمل وفق معادلة واضحة، وهي الراتب على اساس الانتاج، واذا تدنى انتاج الفرد تدنى الراتب، بينما في مؤسسات القطاع العام الامر يختلف كثيرا، فالراتب محدد مسبقا، وايا كان معدل الانتاج لن يتأثر، ولهذا فان الغالبية العظمى من الخريجين تختار العمل في القطاع العام بدلا من الخاص.

منهجية التعليم في الكويت لا تزال متخلفة كثيرا، رغم انها في بعض التخصصات تواكب ما استجد في العالم لجهة تعلم المادة وليس التفاعل معها، ولهذا حين تفرض الحاجة ان تدخل الكويت عصر التكنولوجيا حتى من باب الخدمات الالكترونية، فهي تدخلها من مسار الاستعانة بالخارج، بالخبرات التي تحصل عليها عاملون في هذا المجال من غير الكويتيين، فيما الامكانات المتوفرة اليوم من الدخل النفطي العالي، يمكن توظيفها في تحديث التعليم للدخول الى الثورة الصناعية الرابعة من باب المشاركة في عملية التطور، وليس الاستيراد الذي يهيمن كفكرة على كل نواحي الحياة لدينا.

نحن نستورد كل شيء، بدءا من الخضار وصولا الى البرامج التكنولوجية، السبب في ذلك ان ليس لدينا بنية تحتية حتى لو كانت بسيطة لتأسيس صناعة تكنولوجية ومعرفية، وفي هذا الشأن للاسف لم نبادر الى العمل على تأسيس هذه البنية، فيما هناك دول تفتقر الى الامكانات المالية والفضاءات المتوفرة لدينا، واصبحت فاعلا رئيسا في الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذا الشأن يكفينا ان ننظر الى قوة شركة واحدة في هذا المضمار، وهي «امازون» التي تسيطر على 49 في المئة من التجارة الالكترونية في الولايات المتحدة الاميركية ودول عدة، واصبحت قيمة اصولها نحو 867 مليار دولار، اي اكبر بكثير من الاحتياطي الكويتي للاجيال القادمة والصندوق السيادي، وهي شركة لا تستحوذ على مساحات كبيرة من الارض، مجرد بعض المباني في احدى المدن الاميركية، فهل الكويت عاجزة عن ايجاد هذا النوع من الشركات، او الاستعانة بها في الصناعة التكنولوجية؟ الجواب: ان الكويت قادرة على فعل اكثر من ذلك اذا توفرت الارادة والقرار، وهي قادرة بما لديها من امكانات توفير العنصر البشري من اجل ذلك، وقبل كل شيء تطوير التعليم، والتخلص من هيمنة الفكر الماضوي عليه، وجعله يتحول الى قوة انتاج معرفية، ومعالجة الكسل في التحصيل، وتغيير فكرة الوظيفة، وذلك يكون بدراسة الامكانات والاستعدادات والتخلي عن الارتجال في القرارات التنفيذية.

معالي وزير التربية، وزير التعليم العالي: ليس صعبا تخصيص مجموعة من المدارس في الكويت لتتحول نموذجية في التعليم الحديث، واختيار التلاميذ الذين لديهم قابلية لتلقي التعليم المميز، والتخلي عن الاسلوب القديم في النجاح والرسوب، وان تتحول هذه المدارس الى النمط الذي تعمل عليه بعض الدول الاسكندنافية، حيث التعليم اربع ساعات يوميا، ومخصص لتنمية المهارات المعرفية للطفل، اما في المرحلة المتوسطة والثانوية فيتحول الطالب الى مشارك في الابداع والتطوير، ولهذا ترتقي تلك الدول في كل شيء، بينما نحن نتخلف في كل شيء، لاننا نتعلم الماضي وليس المستقبل. نتمنى على وزير التربية، وزير التعليم العالي ان ينظر في هذا الامر جيدا، ويفكر مع المسؤولين في الوزارتين بمستقبل الاجيال الكويتية وان يكونوا ابناء عصرهم، وليس ممن يعيشون على الماضي، فالتاريخ محفز وليس اسلوب حياة.

