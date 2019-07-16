آراء

إننا في حاجة إلى تغيّر طريق واسلوب الأندية وذلك من خلال استحداث أندية تخصصية في مختلف المجالات، وضرورة وجود توجه للاهتمام بالأنشطة العلمية والتكنولوجية لإعداد جيل من الشباب قادر على التعامل مع المخرجات التكنولوجية الحديثة، من خلال إطلاق أندية تخصصية.

كما ان هناك ضرورة إلى وجود تعاون وثيق مع النادي العلمي الكويتي، ولابد ايضا من وجود مشروع شراكة بين وزارة التربية والهيئة العامة للشباب لإخضاع الطلاب لدورات تدريب مكثفة في المجال الكشفي والتطوعي.

وهناك ضرورة الى انطلاق الاتحاد الرياضي للمدارس وعودته إلى تنظيم دوري كرة القدم والبطولات والمنافسات في جميع الألعاب الجماعية والفردية، لكونه رافدا رئيسا للأندية الكويتية.

إن إقبال الطلاب على الأندية الصيفية ضعيف جدا، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ذلك، وذلك يعود الى انتشار الألعاب الإلكترونية مثل البلايستيشن والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر التي كان يصعب توفيرها قبل ذلك، حيث كانت الأندية الصيفية ومراكز الشباب في المناطق وجهة الطلاب في العطلة الصيفية.

ان هدف الأندية الصيفية هو إشغال وقت الطلاب بالنافع خلال العطلة التي تتجاوز الثلاثة أشهر، وهو ما يجعلها بمنزلة سفينة إنقاذ لبعض المراهقين للحيلولة دون وقوعهم فريسة لرفقاء السوء في هذه الأجواء المنفتحة على كل شيء، لكونهم يأتون إلى الأندية في الفترتين الصباحية والمسائية، وهو ما يبعث بالطمأنينة لدى أولياء الأمور.

كما أن المجتمع الكويتي يحتاج إلى التثقيف والتوعية بأهمية الأندية الصيفية وفوائدها للفرد والمجتمع حيث إن الدور الأساس للنادي يتمثل في دمج المراهق مع المجتمع المحيط به، وتوجيهه تربويا والوقوف على قدراته ونقاط تميزه، وإبلاغ ذويه للتركيز عليها، كما يسهم في قضاء أوقات الفراغ مع مجاميع من نفس الفئة العمرية، ما يساعده على تكوين صداقات ورفع الذكاء الاجتماعي لديه، وكذلك الحد من التأثير السلبي للوسائل التكنولوجية الحديثة التي أصبحت تمثل سجنا يحيط شبابنا في عالم افتراضي وهمي نتج عنه ضعف العلاقات الاجتماعية والعصبية الزائدة وقلة التركيز وضعف في العضلات، خصوصاً عضلات الرجلين، وزيادة معدلات السمنة.

لذا هناك ضرورة لوجود ميزانية جيدة خاصة بالأندية، لتوفير البنية التحتية المتكاملة، وتدريب الكوادر المتخصصة، والاستعانة بمتخصصين لديهم خبرات وتجارب في المجال، لأن وجود المتخصصين المميزين هو العمود الفقري لتطبيق الخطط التطويرية.

حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.

