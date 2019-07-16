آراء

بعد خدمة طويلة وشاقة وزاخرة بالنشاط المفعم بالحيوية والإنتاج.. تزيد عن ثلاثة وأربعين عاماً.. في «القبس» وحدها.. بدأها موظفا بسيطاً في أرشيف القبس عام 1976 حتى صار سكرتيراً لتحريرها عام 2015. ولا غرو، فمن يعمل مع الكبار.. يكبر..!

يغادر زميلنا الشهم حمزة عليان مبنى جريدة «القبس» الذي أكل منه وشرب وأفنى زهرة شبابه فيه، رأس هذا الرجل مركزاً للمعلومات والدراسات العربية المهمة بوجه عام والخليجية بوجه خاص لنصف قرن.

فقد تولى مسؤولية جمع المعلومات وحفظها لتداولها في المؤسسات الصحافية ابتداء من مجلة الحوادث ومجلة الدستور ومجلة السفير في بيروت. من عام 1964 حتى عام 1976 وانتهاء بجريدة القبس الكويتية من عام 1976 حتى 1/7 من عام 2019.

مرورا بجريدة الخليج الإماراتية خلال شهور الاحتلال العراقي للكويت وعلى كل حال وفي كل حال، نحن زملاءك في بلاط صاحبة الجلالة «الصحافة» سنفتقدك يا أبا فؤاد، لأنك طالما افتقدتنا وسألت عنا وقدمت المساعدة الممكنة لنا في السراء والضراء، كنت الاجتماعي الكبير بيننا وعن جدارة. سنفتقدك لكننا لن نفقدك فآثارك التي تركتها أمامنا تدل عليك ومن مؤلفاتك القيمة على سبيل الأمثلة لا الحصر: «الماسونية»، «المياه أزمة وصراع»، «العلاقات الكويتية- اللبنانية».

باختصار لقد قدم حمزة عليان الكثير للصحافة بانفتاح وتسامح ومثابرة وقدم الكثير من الدراسات والأبحاث وأنصف مئات من الوجوه الكويتية وغير الكويتية المؤثرة في الحياة والناس فاستحق أن نقول له بعد 43 سنة من العمل الصحافي والإعلامي شكرا!

نعم سنفتقد حمزة عليان الذي كان بالنسبة لنا نحن الصحافيين القدامى بمثابة مرآة نرى من خلاله زملاءنا الذين غادروا الكويت بعد رحلة عمل طويلة ومثمرة أين هم -من رحل منهم- من بقي على قيد الحياة منهم كيف جار الزمن عليهم.. في بلادهم أو بلاد الغربة.. والتي ذهبوا إليها.. وأنا لا أعرف من سيكتب عنا من بعدك يا أبا فؤاد فزملاؤنا الذين عملنا معهم منذ أربعين سنة ونيف رحلوا عنا أو غادروا لبلادهم آخرهم الزميلة الفاضلة أميرة الصفحات المجتمعية في «القبس» منذ أكثر من أربعين عاما الصحافية المرموقة سهام حرب.

والطاحونة ستطحن كل القمح ولن تفلت حبة قمح واحدة من طحنها.

ذهب أبوفؤاد.. وذهب قبله الكثيرون من «القبس» ومن «الأنباء» ومن «السياسة» وغيرها من المؤسسات الصحافية.

أبا فؤاد سنفتقدك لكننا لن نفقدك ونتمنى لك التوفيق في حياتك الجديدة سواء في الكويت أو في لبنان أو في كليهما معا. فمع السلامة في حلك وترحالك.

