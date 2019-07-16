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مال وأعمال

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«برقان»: خان فاز بـ 4 آلاف دينار


أعلن بنك برقان عن فوز خالد محمود سردار خان بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة 4000 دينار. وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز. ويقدم حساب المزايا من بنك برقان مميزات تم تصميمها خصيصاً للمقيمين لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية حيث يمكن لأصحاب الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجاناً في السنة الأولى بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 4000 دينار. في السحب الربع سنوي، كما باستطاعة العملاء الاستفادة من العروض والخصومات المميزة. وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه.


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