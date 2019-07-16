مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن إطلاق أول تطبيق من نوعه على مستوى الكويت خاص بموظفيه يُمَكِنهم من خلاله متابعة جميع أمورهم الوظيفية كالاجازات والدورات التدريبية والمهام الخارجية والفرص الوظيفية الداخلية و الأداء الوظيفي ويُتيح لهم طلب شهادات الراتب وغيرها على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وذلك من خلال استخدام هواتفهم الذكية.

وشهد التطبيق في أيامه الاولى من الإطلاق اقبالاَ كبيراَ من موظفي البنك الذين شاركوا فيه حتى يمكنهم الاستفادة من المزايا الكثيرة التى يمنحها التطبيق لهم وهو ما يجعل أمورهم المرتبطة بالوظيفة أكثر سهولة وراحة.

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد «نؤمن في بنك بوبيان بأننا اكثر من مجرد بنك سواء لعملائنا او موظفينا، فالامر لا يتعلق عندنا بمجرد التوجه الى مكان العمل بل نسعى دوما الى خلق البيئة الافضل لموظفينا وهو ما يمكنهم من تقديم أداء افضل ينعكس على ما نقدمه للعملاء من خدمات».

واضاف «نؤمن في بنك بوبيان بأهمية الموارد البشرية، كما لا نألو جهداً في سبيل توفير أقصى درجات الراحة والسهولة لهم انطلاقاً من إحدى قيم البنك الرئيسة ألا وهي «الاهتمام بالموظفين».

واوضح الحماد أنه تماشيا مع التطورات الحالية بمجال التكنولوجيا وانتشار التطبيقات الذكية، فقد ارتأت إدارة الموارد البشرية في بنك بوبيان ضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال توفير تطبيق ذكي للموظفين، يُمَكِنهم من الدخول إلى نظام البنك للموارد البشرية في أي وقت ومن أي مكان عبر هواتفهم الذكية بكل أنواعها مضيفا ان التطبيق يتمتع بأعلى مواصفات أمن وسرية المعلومات طبقا للمعايير الدولية.

وقد حرصت إدارة الموارد البشرية في البنك على تصميم التطبيق بما يلبي احتياجات الموظفين وتطلعاتهم، كما استمع فريق عمل التطبيق إلى آراء الموظفين وملحوظاتهم والتي تم أخذهــا بعين الاعتبار أثناء مرحلة التصميم و الإنجاز.

