مال وأعمال

فيينا- «كونا»: اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ان سعر سلة خاماتها الـ 14 تراجع الجمعة الماضي 21 سنتا ليستقر عند 67?36 دولارا للبرميل مقارنة بـ 67?57 دولارا للبرميل الخميس الماضي. وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) ان المعدل السنوي لسعر السلة بلغ العام الماضي الماضي 52?43 دولارا للبرميل. واضافت ان المعدل الشهري لسعر سلة خاماتها لشهر يونيو الماضي بلغ 62?92 دولارا في حين بلغ في مايو الذي سبقه 69?96 دولارا للبرميل الأمر الذي يشير إلى بلوغ سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 64?94 دولارا للبرميل. وكان وزراء نفط من (أوبك) وخارجها قد اتفقوا في مؤتمرهم الوزاري الذي عقد في الثاني من يوليو الحالي على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي اواخر مارس المقبل.وتهدف دول المنظمة من خلال هذا القرار الى التأكيد على تركيزها المستمر على العوامل الأساسية والتزامها بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

