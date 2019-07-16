مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد في العاشر من يوليو الحالي أسماء الرابحين في السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذى استطاع أن يعيد رسم حياة الالاف من الرابحين من سعداء الحظ، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد على 850 جائزة سنويا. وقد أسفر السحب عن حصول الرابحة عزيزة ناصر عبدالله على الجائزة الأسبوعية الكبرى بقيمة 10,000 دينار.

بالإضافة إلى حصول 20 فائزا على 1000 دينار كويتي لكل رابح وهم : علي ناصر العطار، حذامة حسن علي، هاني نبيل محمد، بدرية مطر حسن، ليلى غلوم عباس، جميلة مبارك الديحاني، ابراهيم اسماعيل السيار، الغلا عوض البرك، فضل رحمن عبدالمنان، ايمان محمد سلامة، سعد محمد العازمي، شيخه عبدالعزيز المزينى، سند حميدي السند، مشعل حماد الكفيف، مصطفى ابراهيم علي، عبدالرضا خلف ابراهيم، مريم عبد الكريم مكي، راشد عبدالرحمن مندي، صلاح يوسف، صباح عبدالحسين حسن.

يتيح حساب الحصاد الإسلامي لعملاء البنك الدخول في السحب على جوائز ربع سنوية كبرى بقيمة 250,000 دينار للرابح والتي تمكنه من تحقيق أحلامه وتطلعاته. هذا بالإضافة إلى السحب الشهري على جائزة بقيمة 100,000 دينار. ولعل أحد أبرز المميزات التي يقدمها برنامج جوائز الحصاد الإسلامي لعملائه هي السحب على جوائز العيدين لعملائه الذين يسعدون بالفوز في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة بقيمة 100 الف دينار في كل من العيدين، وبالإضافة لما سبق تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 21 جائزة أسبوعية تتكون من جائزة كبري بقيمة 10,000 دينار، بالإضافة إلى 20 جائزة قيمة كل منها 1000 دينار.

وبالإضافة إلى باقة الجوائز الجذابة، يحصل عملاء الحصاد الإسلامي على أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي مفيدا للأسرة وللمدخرين بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات، وهو ما يلقي تقدير العملاء سواء الجدد أو الحاليين. الجدير بالذكر أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هي 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30,000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينار في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدّة خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينار يتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء في الأهلي المتحد بالكويت أو بالبحرين بناء على خطة السحب، وفي أيام الأعياد أو العطلات الرسمية يتم تأجيل السحب ليوم العمل التالي.

