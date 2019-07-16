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نيودلهي- أ. ف. ب: تجاوزت حصيلة الأمطار الموسمية 130 قتيلا في عدد من دول جنوب آسيا خلال نحو اسبوع، وفق ما ذكر مسؤولون امس وبينهم 14 شخصاً على الأقل قتلوا في انهيار مبنى في شمال الهند جراء هطول الأمطار الغزيرة. وتسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية بدمار واسع من سفوح جبال هيمالايا الى مخيمات في مناطق منخفضة تأوي اللاجئين الروهينغا، وحذر المسؤولون من ان حصيلة الضحايا يمكن ان ترتفع مع مواصلة مساعي الوصول الى المناطق المتضررة.

وقالت الشرطة ان السيول والانهيارات الارضية الناجمة عن الامطار الغزيرة اودت بحياة 67 شخصا على الاقل في انحاء النيبال بينما لايزال 30 شخصاً مفقودين. في بنغلاديش قضى 29 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي بينهم 18 اصيبوا بالصواعق وسبعة غرقوا بعد انقلاب قاربهم في مياه متقلبة في خليج البنغال. ولقي عشرة اشخاص حتفهم في مخيمات اللاجئين الروهينغا المكتظة في جنوب شرق بنغلاديش حيث هدمت الأمطار آلاف المساكن المتهاوية. في احدث مأساة ناجمة عن الأمطار الموسمية في الهند، انهار مبنى من اربعة طوابق على سفح تل في ولاية هيماشال براديش الشمالية ما ادى الى مقتل 14 شخصاً.

وانهار المبنى القريب من شيملا وهي وجهة سياحية شهيرة الأحد، بعد ايام من الأمطار الغزيرة. وكان عمال الانقاذ يبحثون بين الأنقاض عن اشخاص آخرين، فيما عملت الآلات الثقيلة على ازالة اكوام من الصلب والأسلاك والحطام الموحل. وتمكنت الفرق من انتشال 28 ناجيا من تحت الأنقاض. وقال شامان المسؤول المحلي ان 14 شخصاً قتلوا في الانهيار، منهم 13 جندياً.

