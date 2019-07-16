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موسكو - الوكالات: ذكر المدير العام للمركز الدولي للرصد العالمي والتنبؤات الزلزالية الباحث الروسي صاموئيل اكوبيان ان سلسلة الزلازل الأخيرة التي ضربت كاليفورنيا ليست سوى البداية. وقال اكوبيان في حوار لوكالة «سبوتنيك» الروسية للانباء «خلال العامين القادمين ستحدث زلازل اكثر تدميرا في منطقة مدينة فينتورا بولاية كاليفورنيا» وتابع «قدرت احتمالات وقوع الزلازل الماضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر في المنطقة اكثر من 1% على الرغم من ان في هذا الجزء لم تقع زلازل قوية. وهذه بداية نشاط الزلازل في كاليفورنيا». وفي رأيه، الزلازل الماضية ستسمح بحساب مكان وتوقيت وقوع الزلازل مستقبلا. وأضاف اكوبيان «يعتقد الأميركيون ان الزلزال سيحدث على خط سان اندرياس. انا متأكد من ان خط سان اندرياس مغلق الآن والزلزال سيتجه الى خط فينتورا، الذي يمتد من شمال لوس انجلوس باتجاه سانتا باربرا. وسيحدث بقوة 7.8 - 7.9 درجات على مقياس ريختر واحتمال وقوعه حتى يونيو 2021». وفي اوائل يوليو الحالي، وقع زلزالان في منطقة مدينة ريدجكريست الأميركية في كاليفورنيا، كانا الأقوى منذ 25 عاماً.

