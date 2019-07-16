عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: هاجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب مجددا امس نائبات ديموقراطيات وصفهن بأنه من «اليسار المتشدد» وقال ان عليهن طلب المغفرة من بلادهن. وأثارت تغريدات ترامب الذي دعا الاحد برلمانيات ديموقراطيات «للعودة» من حيث اتين فتعرض لانتقادات شديدة من مسؤولين من الحزب الديموقراطي وصفوه بأنه «عنصري» وقالوا انه يحض على الكراهية ضد الأجانب.

وصباح امس غرد ترامب «متى تطلب نائبات من اليسار المتشدد المغفرة من بلادنا وشعب اسرائيل وحتى الرئيس لتصريحاتهن الفظيعة». وأضاف «الكثير من الناس يشعرون بالغضب بسبب تصريحاتهن الفظيعة والمهينة».

وكان على الأرجح يشير الى نائبات شابات في الكونغرس مثل اليكسندريا اوكاسيو-كورتيز من نيويورك والهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماستشوسيتس ورشيدة طليب من ميشيغن. وكورتيز المولودة في نيويورك هي من جزيرة بورتو ريكو التي تعد اراضي اميركية. وأتت عمر الى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال عندما كانت صغيرة. وطليب اول اميركية من اصل فلسطيني تدخل الى الكونغرس.

وغرد الرئيس «مثير للاهتمام ان نرى نائبات «تقدميات» ديموقراطيات في الكونغرس يقلن بنبرة عالية للشعب الأميركي اكبر وأعظم دولة في العالم كيف ندير حكومتنا» معتبرا انهن «جئن من دول تعاني حكوماتها اوضاعا كارثية هي الأسوأ والأكثر فسادا والأقل كفاءة في العالم (هذا لو كان لديها حكومة تعمل)». وأضاف «لماذا لايعدن الى تلك المناطق الفاشلة التي تنتشر فيها الجرائم من حيث اتين للمساهمة في اصلاحها». وأوضح «ثم يأتين ليعلمونا كيف نعمل». وأعلن «هذه المناطق بحاجة فعلا لمساعدتكن عليكن الذهاب بسرعة الى هناك. اني واثق من ان نانسي بيلوسي ستكون مسرورة جدا للحصول على رحلات مجانية». ولاحقا اكد ترامب في تغريدة اخرى ان الأشخاص الذين يستهدفهم «يكرهون اسرائيل بقوة» ملمحا الى الهان عمر ورشيدة طليب اللتين كانتا مؤخرا في صلب جدل بسبب تصريحات حول الدولة العبرية. وكانت الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب اول من رد على سلسلة التغريدات الطويلة. وكتبت في تغريدة «أرفض تعليقات دونالد ترامب التي تنم عن كراهية للأجانب والرامية الى تقسيم بلادنا» منددة بتصريحاته التي اعتبرتها «تهجما». وقالت «الرئيس لا يريد جعل اميركا عظيمة مرة اخرى، بل يريد جعل اميركا بيضاء مرة اخرى».

ونشرت النائب الفلسطينية الأصل طليب تغريدة عبر حسابها على «تويتر» دعت فيها الى عزل ترامب، قائلة «أيديولوجيته (ترامب) الخطيرة هي الأزمة في حد ذاتها.. يجب عزله».

ومن جانبها، وصفت الهان عمر الصومالية الأصل ترامب عبر حسابها على «تويتر» بأنه الأسوأ والأكثر فسادا والأقل كفاءة على الاطلاق وأضافت «انك غاضب لأن اشخاصا مثلنا يعملون في الكونغرس، ويحاربون اجندتك المليئة بالكراهية». وغردت اوكاسيو كورتيز -التي تنحدر من بورتوريكو- عبر تويتر بالقول «أنت غاضب لأنه لا يمكنك تصور اميركا التي تضمنا. انت تعتمد على اميركا المخيفة».

من جهته اعلن الديموقراطي بن راي لوغان احد كبار المسؤولين من اصول اسبانية في الكونغرس «انها تغريدة عنصرية» وأضاف «يتحدث (الرئيس) عن مواطنات اميركيات انتخبن من قبل الناخبين الأميركيين». وغردت كورتيز «سيدي الرئيس البلد الذي اتيت منه هو الولايات المتحدة». وأضافت «بصفتنا اعضاء في الكونغرس البلد الوحيد الذي اقسمنا اليمين لخدمته هو الولايات المتحدة». وقالت طليب «أسعى لمكافحة الفساد في بلادنا» متهمة دونالد ترامب بالتعرض بطريقة «مهينة» للمهاجرين وكتبت ايانا بريسلي على تويتر «هذه هي العنصرية. الديموقراطية تشبهنا». وانتقد طامحون لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية ترامب. وغرد نائب الرئيس السابق جو بايدن «لامكان للعنصرية وكره الأجانب في اميركا». ودانت العضو في مجلس الشيوخ اليزابيث وورن «الهجوم العنصري الذي ينم عن كره الأجانب» وكذلك كمالا هاريس بالقول «فلنسم الهجوم العنصري للرئيس باسمه اي انه معاد لأميركا». وهي ليست المرة الأولى التي يدلي فيها الرئيس بتصريحات مثيرة للجدل في هذا المجال، اذ وصف مطلع العام 2018 دولا افريقية بأنها «قذرة». كما يصف بانتظام الهجرة غير القانونية بأنها «غزو».

